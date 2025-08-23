ბათუმში დააკავეს ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი – შსს

ბათუმში დააკავეს პირი, რომელიც ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავებულმა საქართველოს საზღვარი იქამდე გადმოკვეთა, სანამ მასზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდებოდა.
“დაკავებული ა.კ. გერმანიისა და პოლონეთის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, სხვადასხვა დანაშაულისთვის, მათ შორის ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელობისა და მიგრანტების უკანონოდ გადაყვანის ბრალდებით ინტერპოლის წითელი ცირკულარით”, – ვკითხულობთ უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
შსს-ს ცნობით, დაკავებული უკრაინის მოქალაქეა და იგეგმება მისი ექსტრადიცია.