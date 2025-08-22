ახალი ამბები

რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ჩარჩენილი 65 უკრაინელი სამშობლოში დააბრუნეს

22 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიჰას განცხადებით, რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე მდებარე ბუფერული ზონაში მყოფი უკრაინის 65 მოქალაქე უკრაინაში დაბრუნდა.

მათ შორის 10 ქალი, რომელთაგან 8 მძიმედ დაავადებულია.

„ყველა მათგანი რუსეთის ქმედებებით შექმნილი ფაქტობრივი ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში, საქართველოს საკონტროლო-გამშვებ პუნქტ „დარიალზე“ იმყოფებოდა. უკრაინელმა დიპლომატებმა და კონსულებმა ყველა ღონე იხმარეს, რათა მოქალაქეები უკრაინაში დაებრუნებინათ და საზღვარზე მათი ყოფნისას პირობების გასაუმჯობესებლად საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩართულიყვნენ. 21-22 აგვისტოს, ერთობლივი ძალისხმევით, ჩვენ მოვახერხეთ ჩვენი მოქალაქეების კიდევ ერთი დიდი ჯგუფის წარმატებით დაბრუნება საქართველოდან უკრაინაში მოლდოვას ტერიტორიის გავლით. მადლობას ვუხდით ჩვენს კოლეგებს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ჯანდაცვის სამინისტროდან, იუსტიციის სამინისტროდან და უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურიდან გუნდური მუშაობისა და ამ ოპერაციის განხორციელებაში თანამშრომლობისთვის“, — წერს სიბიჰა.

ის განსაკუთრებულ მადლობას უხდის საქართველოსა და მოლდოვის ხელისუფლებების ოფიციალურ წარმომადგენლებს სატრანზიტო მარშრუტის ორგანიზებასა და ლოგისტიკური საკითხების მოგვარებაში გაწეული დახმარებისთვის.

მისი თქმით, წინა თვეებში უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, შესაბამის ორგანოებთან ერთად,   44 მოქალაქე დააბრუნა უკრაინაში.  ამრიგად, დარიალის საკონტროლო-გამშვები პუნქტიდან დაბრუნებულ უკრაინელთა საერთო რაოდენობამ 109 ადამიანი შეადგინა.

„საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოსა და მოლდოვაში უკრაინის საელჩოებთან, შესაბამის უკრაინულ უწყებებთან, ქართული და მოლდოვური მხარეების თანამშრომლობით, აგრძელებს მუშაობას უკრაინაში რეპატრიაციის სურვილის მქონე დარჩენილი მოქალაქეების დაბრუნებაზე“, — განაცხადა სიბიჰამ.

რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ჰუმანიტარული კრიზისი ივნისის მეორე ნახევარში წარმოიშვა, როდესაც რუსეთმა დეპორტირებული უკრაინელები საქართველოს საზღვართან დატოვა. უკრაინულმა მხარემ მიმართა რუსეთის ფედერაციას, რომ ისინი პირდაპირ უკრაინის საზღვარზე გაეგზავნათ და არა საქართველოში. კიევი აცხადებს, რომ ეს წინადადება ძალაში რჩება.

„თუ რუსეთი კვლავაც უგულებელყოფს მას, ერთადერთი დასკვნა იქნება, რომ დეპორტირებულთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდა უკრაინის წინააღმდეგ დაგეგმილი რუსული ოპერაციაა. ამავდროულად, უკრაინა არასდროს ტოვებს თავის ხალხს გასაჭირში და ყოველთვის პრიორიტეტს მიანიჭებს თავისი მოქალაქეების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას“, — განაცხადა სიბიჰამ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

