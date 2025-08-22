ამერიკული კომპანია მხოლოდ „ტრამპის გზის” ბიზნესმმართველობას განახორციელებს – ფაშინიანი

„ტრამპის გზის“ პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბებული სომხურ-ამერიკული კომპანია არ გააკონტროლებს, თუმცა ბიზნეს-მმართველობას განახორციელებს გზაზე – როგორც „არმენპრესი“ იტყობინება, ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა.
8 აგვისტოს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მედიაციითა და მონაწილეობით, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა სამშვიდობო დეკლარაცია მიიღეს, რომელმაც უნდა დაასრულოს მრავალწლიანი კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. გარდა ამისა, შეთანხმების შესაბამისად, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას 99 წლით სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.
„სომხეთ-აშშ-ის კომპანია არ გააკონტროლებს, თუმცა მმართველობას განახორციელებს ამ გზაზე, ანუ ბიზნეს-მმართველობას“, – თქვა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა.
ამასთან, სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ვაჰან კოსტანიანმა ადრე განაცხადა, რომ „ტრამპის გზის“ პროექტის ფარგლებში იგეგმება სომხეთში დარეგისტრირდეს კომპანია, რომლის აქციებიც განაწილდება სომხეთსა და აშშ-ს შორის.
„ტრამპის გზის“ პროექტის კონტექსტში ფაშინიანმა ისაუბრა ურთიერთობის პრინციპზეც:
„ჩვენ არასდროს გვითქვამს, რომ ვაპირებთ ხელის შეშლას აზერბაიჯანის ძირითად ნაწილსა და ნახიჩევანის ავტონომიურ რესპუბლიკას შორის კავშირისათვის. ვაშინგტონის დეკლარაციაში მითითებული პრინციპების ფარგლებში ხაზგასმულია აზერბაიჯანისათვის კავშირის უპირატესობა და სომხეთის რესპუბლიკისათვის, როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო, ანუ მესამე ქვეყანასთან ურთიერთობის უპირატესობები“, – განაცხადა ფაშინიანმა.