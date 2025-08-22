ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ამერიკული კომპანია მხოლოდ „ტრამპის გზის” ბიზნესმმართველობას განახორციელებს – ფაშინიანი

22 აგვისტო, 2025 •
ამერიკული კომპანია მხოლოდ „ტრამპის გზის” ბიზნესმმართველობას განახორციელებს – ფაშინიანი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ტრამპის გზის“ პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბებული სომხურ-ამერიკული კომპანია არ გააკონტროლებს, თუმცა ბიზნეს-მმართველობას განახორციელებს გზაზე – როგორც „არმენპრესი“ იტყობინება, ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა.

8 აგვისტოს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მედიაციითა და მონაწილეობით, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა სამშვიდობო დეკლარაცია მიიღეს, რომელმაც უნდა დაასრულოს მრავალწლიანი კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. გარდა ამისა, შეთანხმების შესაბამისად, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას 99 წლით სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.

„სომხეთ-აშშ-ის კომპანია არ გააკონტროლებს, თუმცა მმართველობას განახორციელებს ამ გზაზე, ანუ ბიზნეს-მმართველობას“, – თქვა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა.

ამასთან, სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ვაჰან კოსტანიანმა ადრე განაცხადა, რომ „ტრამპის გზის“ პროექტის ფარგლებში იგეგმება სომხეთში დარეგისტრირდეს კომპანია, რომლის აქციებიც განაწილდება სომხეთსა და აშშ-ს შორის.

„ტრამპის გზის“ პროექტის კონტექსტში ფაშინიანმა ისაუბრა ურთიერთობის პრინციპზეც:

„ჩვენ არასდროს გვითქვამს, რომ ვაპირებთ ხელის შეშლას აზერბაიჯანის ძირითად ნაწილსა და ნახიჩევანის ავტონომიურ რესპუბლიკას შორის კავშირისათვის. ვაშინგტონის დეკლარაციაში მითითებული პრინციპების ფარგლებში ხაზგასმულია აზერბაიჯანისათვის კავშირის უპირატესობა და სომხეთის რესპუბლიკისათვის, როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო, ანუ მესამე ქვეყანასთან ურთიერთობის უპირატესობები“, – განაცხადა ფაშინიანმა.

 

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ექსპრეს ლომბარდი სალომბარდე მომსახურების ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს საქართველოში

ენმ და “გახარია საქართველოსთვის”  საუბრობენ დავით რაზმაძის იმპიჩმენტზე 

შეამოწმე ტერაბანკის კურსი – გადაცვალე ვალუტა მარტივად და მომგებიანად

აფხაზეთში დაკავებული თურქეთის მოქალაქეები რუსეთს გადავეცით – სოხუმი

სალიამ პენიტენციური სამსახურის ორი თვის წინ დანიშნული უფროსი შეცვალა 22.08.2025
სალიამ პენიტენციური სამსახურის ორი თვის წინ დანიშნული უფროსი შეცვალა
გერმანიამ სოლიდარობა გამოუცხადა ევროინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებს 22.08.2025
გერმანიამ სოლიდარობა გამოუცხადა ევროინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებს
„როცა მარტო გადარდებს ფულის მოპარვა, 8 წლის მერობის თავზე ასე გამოიყურება ისტორიული ქალაქი“ – ალეკო ელისაშვილი 22.08.2025
„როცა მარტო გადარდებს ფულის მოპარვა, 8 წლის მერობის თავზე ასე გამოიყურება ისტორიული ქალაქი“ – ალეკო ელისაშვილი
ოზურგეთში, 69 წლის კაცმა სანადირო თოფით ცოლი მოკლა – შსს 22.08.2025
ოზურგეთში, 69 წლის კაცმა სანადირო თოფით ცოლი მოკლა – შსს
რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ჩარჩენილი 65 უკრაინელი სამშობლოში დააბრუნეს 22.08.2025
რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ჩარჩენილი 65 უკრაინელი სამშობლოში დააბრუნეს
ნარკოტიკი არ ჩაუდიათ, მაგრამ არც მტკიცებულებათა ერთობლიობაა — როგორ ასაბუთებს მოსამართლე ახობაძის გამამართლებელ განაჩენს 22.08.2025
ნარკოტიკი არ ჩაუდიათ, მაგრამ არც მტკიცებულებათა ერთობლიობაა — როგორ ასაბუთებს მოსამართლე ახობაძის გამამართლებელ განაჩენს
Toyota X Bridgestone – იაპონური პარტნიორობის სტანდარტი 22.08.2025
Toyota X Bridgestone – იაპონური პარტნიორობის სტანდარტი
მტკიცებულებებში არ ჩადეს ზედა, რადგან სისხლიანი იყო ცემისგან — არჩილ მუსელიანცის დასკვნითი სიტყვა 22.08.2025
მტკიცებულებებში არ ჩადეს ზედა, რადგან სისხლიანი იყო ცემისგან — არჩილ მუსელიანცის დასკვნითი სიტყვა