21 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ძლიერი საქართველო – ლელოს“ ცენტრალურ შტაბში მერობის საერთო კანდიდატმა, ირაკლი კუპრაძემ ვიცე-მერობის კანდიდატთან, ალეკო ელისაშვილთან და თბილისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან, ნიკა ჩერქეზიშვილთან ერთად, დედაქალაქის რაიონულ საარჩევნო შტაბებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა.

პარტიის ლიდერებთან რაიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებმა და საარჩევნო შტაბების წარმომადგენლებმა პროგრამული პრიორიტეტები და კამპანიის სამოქმედო გეგმა შეაჯერეს.

უსაფრთხოება, ჯანდაცვა და დასაქმება – ეს ის საკითხებია, რომელსაც „ძლიერი საქართველო – ლელო“ მუნიციპალურ არჩევნებზე მთავარ გამოწვევად აყენებს ქალაქების და სოფლების მომავალი განვითარებისთვის და „ქართული ოცნების“ რუსული რეჟიმისგან საქართველოს გასათავისუფლებლად.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ანტიკორუფციული ბიურო EPRC-საც ემუქრება  სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობით

ევროსაბჭოს “ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმამ” 6 ქართულ ორგანიზაციაზე განგაშის სიგნალი ჩართო

კალაძე: თბილისში ტრამვაი დაბრუნდება

აზერბაიჯანელ ბიზნესმენს რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვეს

რა საკითხებს მიიჩნევს „ძლიერი საქართველო – ლელო“ მთავარ გამოწვევად მუნიციპალურ არჩევნებზე 21.08.2025
„პოლიტიკურ მანევრს ჰგავს“ — ბაჩიაშვილის ადვოკატი პენიტენციურის განცხადებაზე 21.08.2025
ექსპრეს ლომბარდი სალომბარდე მომსახურების ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს საქართველოში 21.08.2025
ვინ იცავს ბრალდებულის “საუკეთესო ინტერესებს” – ნინო დათაშვილის საქმე 21.08.2025
ენმ და “გახარია საქართველოსთვის”  საუბრობენ დავით რაზმაძის იმპიჩმენტზე  21.08.2025
შეამოწმე ტერაბანკის კურსი – გადაცვალე ვალუტა მარტივად და მომგებიანად 21.08.2025
აფხაზეთში დაკავებული თურქეთის მოქალაქეები რუსეთს გადავეცით – სოხუმი 21.08.2025
სოხუმი იმედოვნებს, რომ აშშ-მა შეიძლება გადახედოს თბილისის უპირობო მხარდაჭერას 21.08.2025
