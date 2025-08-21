ექსპრეს ლომბარდი სალომბარდე მომსახურების ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს საქართველოში

ახალი ამბებირეკლამა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ექსპრეს ლომბარდი“ ბაზარზე მომხმარებელთან ურთიერთობის სრულიად ახალ კულტურას ნერგავს და ამსხვრევს სალომბარდე სერვისებთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს. კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს უსაფრთხო მომსახურებას პრივატულ და დაცულ გარემოში, რომელიც თანამედროვე მიდგომებსა და ტექნოლოგიებს მომხმარებლის კომფორტისთვის იყენებს.

ლომბარდის არჩევა საპასუხისმგებლო პროცესია, რადგან ის ფინანსური მომსახურების სანაცვლოდ, ხშირად, მომხმარებლისთვის სენტიმენტალური ღირებულების მქონე ნივთების ნდობას გულისხმობს. ამ საჭიროების საპასუხოდ, „ექსპრეს ლომბარდმა“ შეიმუშავა ხუთი ძირითადი პრინციპი, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის მაქსიმალურ კომფორტს, ნივთის უსაფრთხოებას და ფინანსურ სარგებელს.

  1. ნივთების შეფასება დაზიანების გარეშე: „ექსპრეს ლომბარდის“ ფილიალებში ნივთების შეფასება ხორციელდება თანამედროვე ტექნოლოგიებით, სერტიფიცირებული ექსპერტ-შემფასებლების მიერ. რაც გამორიცხავს ნაკეთობის დაზიანებას, გაქლიბვას ან პირვანდელი სახის ცვლილებას. კომპანიის სერტიფიცირებული ექსპერტ-შემფასებლები გადიან სპეციალურ სწავლებას, რათა უზრუნველყონ ზუსტი შეფასება ნივთის უსაფრთხოების გარანტიით.
  2. მაღალი და გამჭვირვალე შეფასება: კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს ბაზარზე ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ შეფასებას ოქროს, ვერცხლისა და ბრილიანტის ნაკეთობებზე. მეტი გამჭვირვალობისთვის, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, სახლიდან გაუსვლელად, ვებგვერდზე განთავსებული ონლაინ კალკულატორის მეშვეობით გამოთვალოს სავარაუდო თანხის მოცულობა.
  3. ხელმისაწვდომობა: მოსახერხებელი ლოკაციები და 24/7 სერვისი: „ექსპრეს ლომბარდის“ ფილიალები სტრატეგიულად ხელსაყრელ ლოკაციებზეა განთავსებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რაც მომხმარებლისთვის ვიზიტს კიდევ უფრო ამარტივებს. ამასთან ერთად, ფილიალების უმეტესობა 24 საათის განმავლობაში მუშაობს, რაც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, საჭირო მომსახურება კვირის ნებისმიერ დღეს, მისთვის სასურველ დროს მიიღოს.
    იხილეთ მისამართები აქ
  4. მოქნილი გადახდის სისტემა: კომპანია გამოირჩევა მოქნილი გადახდის სისტემით. მომხმარებელს შეუძლია, აირჩიოს გადახდა ყოველთვიურად ან სამ თვეში ერთხელ. ვადის გადაცილების შემთხვევაში კი, შემდეგი გადახდის თარიღი სწორედ ბოლო გადახდის დღიდან აითვლება, რაც მომხმარებელს დამატებით კომფორტს უქმნის.
  5. კომფორტული და პრივატული გარემო: „ექსპრეს ლომბარდმა“ სრულად შეცვალა ლომბარდთან დაკავშირებული სტიგმა. კომპანიის ყველა ფილიალში დაგხვდებათ თანამედროვე, მშვიდი და პრივატული გარემო, რომელიც მაქსიმალურად არის მორგებული მომხმარებლის კომფორტზე.

„ჩვენ ვქმნით სივრცეს, სადაც მომხმარებელი თავს გრძნობს კომფორტულად, დაცულად და იცის, რომ მის ნივთსაც და ფინანსურ საჭიროებასაც უმაღლესი სტანდარტით და პატივისცემით ეპყრობიან.“

დამატებითი ინფორმაციისთვის:
032 2 39 39 39 | *3939
https://www.expresslombard.ge/ka

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

