სოხუმი იმედოვნებს, რომ აშშ-მა შეიძლება გადახედოს თბილისის უპირობო მხარდაჭერას

21 აგვისტო, 2025 •
სოხუმი იმედოვნებს, რომ აშშ-მა შეიძლება გადახედოს თბილისის უპირობო მხარდაჭერას
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენელთა მსგავსი ერთობლივი განცხადებები საქართველოს მხარდასაჭერად უკვე ტრადიციად იქცა და არაფერი აქვს საერთო ობიექტურ რეალობასთან. ეს დოკუმენტები აშკარად ანტირუსულ ხასიათს ატარებს და მიმართულია ჩვენი რეგიონის მუდმივი დაძაბულობის შენარჩუნებაზე“ ,– ასე შეაფასა აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა, ირაკლი ტუჟბამ 2025 წლის 19 აგვისტოს გაეროს შტაბ-ბინაში გაიმართულ უშიშროების საბჭოს წევრთა სხდომაზე გაკეთებული განცხადება, რომელიც 2008 წლის მოვლენებს მიეძღვნა.

აშშ არ შეუერთდა რუსეთ-საქართველოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოს მხარდამჭერ განცხადებას გაეროში,

ტუჟბამ ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ პირველად 17 წლის განმავლობაში ერთობლივი განცხადების მხარდაჭერაზე უარი თქვეს აშშ-ის წარმომადგენლებმა.

„მსგავსი პრეცედენტი გვაფიქრებინებს, რომ აშშ-ის ახალმა ადმინისტრაციამ შეიძლება გადახედოს თავის დამოკიდებულებას საქართველოს უპირობო მხარდაჭერის მიმართ, რაც დამახასიათებელი იყო დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებისთვის, და უარი თქვას ანტირუსულ რიტორიკაზე დიალოგის დამყარებისა და ეტაპობრივად დარღვეული კავშირების აღდგენის სასარგებლოდ. ფაქტობრივად, პირველად ოფიციალურმა ვაშინგტონმა უარი თქვა დოკუმენტზე, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უჭერს მხარს და გმობს რუსეთის სამხედრო ყოფნას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ეს საკმაოდ სიმბოლური ნაბიჯია, რომელიც საჯაროდ აჩვენებს აშშ-ის ახალი ხელისუფლების მიდგომებში არსებით ცვლილებებს, ორიენტირებულს უფრო პრაგმატულ პოლიტიკაზე, რომელიც გულისხმობს რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაციას“, – აღნიშნულია სოხუმის წარმომადგენლის კომენტარში.

აქვე ტუჟბა იმედს გამოთქვამს, რომ „არსებული პრეცედენტი ასევე იქნება ასახვა აშშ-ის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის თვალსაზრისის ცვლილებებისა საქართველოს გაუმართლებელ ტერიტორიულ პრეტენზიებთან დაკავშირებით“.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროსაბჭოს “ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმამ” 6 ქართულ ორგანიზაციაზე განგაშის სიგნალი ჩართო

კალაძე: თბილისში ტრამვაი დაბრუნდება

აზერბაიჯანელ ბიზნესმენს რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვეს

გარდაიცვალა ლევან გაჩეჩილაძე

„პოლიტიკურ მანევრს ჰგავს“ — ბაჩიაშვილის ადვოკატი პენიტენციურის განცხადებაზე
ექსპრეს ლომბარდი სალომბარდე მომსახურების ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს საქართველოში
ენმ და “გახარია საქართველოსთვის”  საუბრობენ დავით რაზმაძის იმპიჩმენტზე 
შეამოწმე ტერაბანკის კურსი – გადაცვალე ვალუტა მარტივად და მომგებიანად
აფხაზეთში დაკავებული თურქეთის მოქალაქეები რუსეთს გადავეცით – სოხუმი
სოხუმი იმედოვნებს, რომ აშშ-მა შეიძლება გადახედოს თბილისის უპირობო მხარდაჭერას
გლდანის ციხის დირექტორი და პენიტენციურის მაღალჩინოსანი გაათავისუფლეს
შენ არასდროს ივლი მარტო – გიორგი მამარდაშვილი x თიბისი