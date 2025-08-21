“ბელარუსი დაინტერესებულია სომხეთის გავლით ირანისა და სპარსეთის ყურისკენ გასვლით”

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

21 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ ბელარუსი დაინტერესებულია ირანისა და სპარსეთის ყურისკენ გასვლის პერსპექტივით სომხეთის გავლით.

ლუკაშენკომ ამის შესახებ მინსკში ირანის პრეზიდენტ მასუდ პეზეშკიანთან შეხვედრის დროს განაცხადა.

ლუკაშენკო ჯერ შეეხო ირანსა და ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას და აღნიშნა, რომ ეს შეთანხმება აფართოებს სავაჭრო ურთიერთობების გეოგრაფიას, ხსნის ახალ ბაზრებს წევრი ქვეყნებისათვის.

„ირანი გვარწმუნებს იმაში, რომ აუცილებელია ლოგისტიკური მარშრუტების აქტიური გამოყენება რუსეთისა და ირანის გავლით — რუსეთი–სომხეთი–ირანი–სპარსეთის ყურის მიმართულებით. ისინი გვარწმუნებენ. მაგრამ, უპირველეს ყოვლისა, ეს ჩვენ თავად გვჭირდება,“ — განაცხადა ბელარუსის პრეზიდენტმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აჭარის ტელევიზიის დირექტორი გადადგა

ოკუპანტებმა გორის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს

ფაშინიანის თქმით, მშვიდობა მოითხოვს, სომხეთმა ყარაბაღის და დევნილების თემა დახუროს

ნიდერლანდები საქართველოს მთავრობას რეპრესიების საპასუხოდ შეზღუდვებს უწესებს

არჩევნები შედეგების არაღიარების რისკის ქვეშ წარიმართება — ISFED 21.08.2025
რა (არ) თქვა გორის საკრებულოს თავმჯდომარემ NYT-თან ინტერვიუში რუსეთზე და ევროკავშირზე? 21.08.2025
მამუკა ჩარკვიანი გარდაიცვალა 21.08.2025
“ბელარუსი დაინტერესებულია სომხეთის გავლით ირანისა და სპარსეთის ყურისკენ გასვლით” 21.08.2025
ახალგორელებს რუსეთის აღიარების დღისადმი მიძღვნილ კონცერტს გაუმართავენ 21.08.2025
აქციაზე დაკავებულთა 11-პირიან საქმეზე პროკურორებმა და ადვოკატთა ნაწილმა დასკვნითი სიტყვები თქვეს 20.08.2025
ანტიკორუფციული ბიურო EPRC-საც ემუქრება  სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობით 20.08.2025
აშშ არ შეურთდა საქართველოს მხარდამჭერ განცხადებას გაეროში 20.08.2025
