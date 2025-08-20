ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აზერბაიჯანელ ბიზნესმენს რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვეს

20 აგვისტო, 2025 •
აზერბაიჯანელ ბიზნესმენს რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აზერბაიჯანელ ბიზნესმენს, არშად ხანკიშიევს, ჩელიაბინსკის ოლქში ლიკვიდირებული აზერბაიჯანელთა ეროვნულ-კულტურული ავტონომიის ყოფილ ხელმძღვანელს, რუსეთის მოქალაქეობას ჩამოერთვა. ФСБ-ის გადაწყვეტილებით, არშად ხანკიშიევის პასპორტი გაუქმდა, ხოლო ქვეყანაში შესვლა ეკრძალება.

იქამდე, 4 ივლისს, ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ მოქალაქეობა ჩამოართვა რუსეთის აზერბაიჯანელთა მოსკოვის ოლქის ეროვნულ-კულტურული ავტონომიის თავმჯდომარეს, ელშან იბრაგიმოვს. როგორც “კავკაზსკი უზელი” წერს, ადვოკატის თქმით, ეს გადაწყვეტილება ურალზე მომხდარ მოვლენებსა და ბაქოსა და მოსკოვს შორის წარმოქმნილ დიპლომატიურ კრიზისს არ უკავშირდებოდა. 9 ივლისს იბრაგიმოვმა რუსეთი დატოვა.

აზერბაიჯანული მედიის თანახმად, ხანკიშიევი, რუსი ძალოვნების ვერსიით, „ჩართული იყო ეთნო-სეპარატიზმის პროპაგანდაში და ალექსეი ნავალნის მხარდამჭერთა თანადგომაში“.

ხანკიშიევი არის ბოსტნეულითა და ხილით ვაჭრობის კომპანიების დამფუძნებელი, რესტორატორი, შპს „ფრუკტდომის“, შპს „ფრუტ-ჰაუსის“, შპს „ნარ შარაბის“, შპს „კასპიის“ დამფუძნებელი/მფლობელი. იგი ასევე იყო ჩელიაბინსკის ოლქის სოციალურ-სამართლებრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, „აზერბაიჯანის“ პრეზიდენტი და „ჩელიაბინსკის ოლქის აზერბაიჯანელთა რეგიონული ეროვნულ-კულტურული ავტონომიის“ („აზერჩელ“) თავმჯდომარე – წერია საიტ „რუსპროფაილზე“.

ამასთან, მედიით ცნობილი ხდება, რომ რუსეთის სასამართლომ აზერბაიჯანში დაბადებულ მეჰრიბან ლუკინსკაიას ხუთი წლით კოლონია მიუსაჯა უცხო სახელმწიფოსთან კონფიდენციალურ თანამშრომლობაში ბრალდების საფუძველზე.

როგორც “კავკაზსკი უზელი” წერს, ლუკინსკაიას საქმე სასამართლოში მაისის ბოლოს შევიდა, დეტალები გასაიდუმლოებულია. მეხრიბან ლუკინსკაია 2017-2021 წლებში მუშაობდა რიაზანის მილების ქარხანასა და მძიმე სამჭედლო-პრესი აღჭურვილობის ქარხანაში, ხოლო 2019 წელს დააფუძნა კომპანია „ვერტიკალი“, რომლის ძირითადი საქმიანობაც სამშენებლო მასალებით ვაჭრობა იყო. ამჟამად ეს კომპანია ლიკვიდირებულია, წერს „მედიაზონა“ (რომელიც რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ უცხოელი აგენტების რეესტრში შეიტანა). გამოცემის ინფორმაციით, ლუკინსკაიას ნათესავებმა და ადვოკატმა კომენტარზე უარი თქვეს.

უცხო სახელმწიფოსთან, საერთაშორისო ან უცხოურ ორგანიზაციასთან კონფიდენციალური თანამშრომლობის შესახებ მუხლი (რუსეთის სსკ 275.1), რომელიც სამიდან რვა წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, რუსეთში 2022 წელს შემოიღეს.

მოსკოვსა და ბაქოს შორის ურთიერთობები საგრძნობლად დამძიმდა მას შემდეგ, რაც 2024 წლის 25 დეკემბერს ყაზახეთში ავიაკომპანია Azerbaijan Airlines-ის თვითმფრინავი, ბორტზე 67 მგზავრით, ჩამოვარდა. ის ბაქოდან გროზნოსკენ მიფრინავდა. ურთიერთობების გაუარესების ახალ ტალღას წარმოადგენდა ეთნიკური ნიშნით დაკავებები რუსეთში და საპასუხო დაკავებები აზერბაიჯანში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მერცი “შემდეგ შეხვედრამდე” ცეცხლის შეწყვეტას ელის

ზინოვკინას საქმის ფიგურანტი პოლიციელი სროლისთვის დააკავეს და გირაოთი გაათავისუფლეს — „პუბლიკა“

ირანის პრეზიდენტი ერევანში – რა გზავნილებს გაახმიანებს თეირანი

ირანი „მგრძნობიარეა“ გარე ძალების შესაძლო ყოფნის მიმართ სამხრეთ კავკასიაში – თეირანი

კალაძე: თბილისში ტრამვაი დაბრუნდება 20.08.2025
კალაძე: თბილისში ტრამვაი დაბრუნდება
აზერბაიჯანელ ბიზნესმენს რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვეს 20.08.2025
აზერბაიჯანელ ბიზნესმენს რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვეს
51 დეპუტატი: თუ საქართველო ავტორიტარულ კურსს არ შეცვლის, ევროსაბჭოდან გაძევებას მოვითხოვთ  20.08.2025
51 დეპუტატი: თუ საქართველო ავტორიტარულ კურსს არ შეცვლის, ევროსაბჭოდან გაძევებას მოვითხოვთ 
გარდაიცვალა ლევან გაჩეჩილაძე 20.08.2025
გარდაიცვალა ლევან გაჩეჩილაძე
ზურა მენთეშაშვილი 4000 ლარით დააჯარიმეს, ვეფხია ბეროზაშვილის სხდომა კი გადაიდო 19.08.2025
ზურა მენთეშაშვილი 4000 ლარით დააჯარიმეს, ვეფხია ბეროზაშვილის სხდომა კი გადაიდო
ტრამპი გამორიცხავს აშშ-ის ჯარის გაგზავნას უკრაინაში, მაგრამ არა — საჰაერო მხარდაჭერას 19.08.2025
ტრამპი გამორიცხავს აშშ-ის ჯარის გაგზავნას უკრაინაში, მაგრამ არა — საჰაერო მხარდაჭერას
„ვოლვო ქარ საქართველოს“ მხარდაჭერით, თბილისმა საერთაშორისო რეგატას პირველად უმასპინძლა – ახალი ეტაპი აფროსნობის განვითარებაში 19.08.2025
„ვოლვო ქარ საქართველოს“ მხარდაჭერით, თბილისმა საერთაშორისო რეგატას პირველად უმასპინძლა – ახალი ეტაპი აფროსნობის განვითარებაში
აჭარის ტელევიზიის დირექტორი გადადგა 19.08.2025
აჭარის ტელევიზიის დირექტორი გადადგა