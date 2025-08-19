ახალი ამბები

აჭარის ტელევიზიის დირექტორი გადადგა

19 აგვისტო, 2025 •
აჭარის ტელევიზიის დირექტორი გადადგა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი, ვლადიმერ ტატიშვილი თანამდებობიდან გადადგა.

ამის შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომაზე გახდა ცნობილი.

„როცა დღის წესრიგი შემდგარი იყო, შემდეგ შემოიტანა აჭარის ტელევიზიის დირექტორმა განცხადება გადადგომის შესახებ. ეს ცნობად უნდა მივიღოთ და დავაკმაყოფილოთ. მის ნაცვლად მოვალეობას შეასრულებს პირველი მოადგილე, ეკატერინე შაინიძე“, — აცნობა საბჭოს წევრებს ვასილ მაღლაფერიძემ.

ვლადიმერ ტატიშვილს უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის ნოემბერში ეწურებოდა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“SOCAR-ის ობიექტებზე თავდასხმისთვის რუსეთს პასუხი უნდა გაეცეს” – აზერბაიჯანელი დეპუტატი

„ზაფხულის ენერგია ჯილისთან ერთად“: ახალი თავგადასავლების სეზონი – Geely Center Tegeta-ს კამპანია

რუსეთში აკრძალეს გერმანული ფონდი, რომელიც ნაციზმის მსხვერპლებს კომპენსაციებს უხდიდა

„საბა“ 2025-ის ფინალისტები ნომინაციაში „საუკეთესო ქართული თარგმანი“ ცნობილია

„ვოლვო ქარ საქართველოს“ მხარდაჭერით, თბილისმა საერთაშორისო რეგატას პირველად უმასპინძლა – ახალი ეტაპი აფროსნობის განვითარებაში 19.08.2025
„ვოლვო ქარ საქართველოს“ მხარდაჭერით, თბილისმა საერთაშორისო რეგატას პირველად უმასპინძლა – ახალი ეტაპი აფროსნობის განვითარებაში
აჭარის ტელევიზიის დირექტორი გადადგა 19.08.2025
აჭარის ტელევიზიის დირექტორი გადადგა
ოკუპანტებმა გორის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს 19.08.2025
ოკუპანტებმა გორის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს
ფაშინიანის თქმით, მშვიდობა მოითხოვს, სომხეთმა ყარაბაღის და დევნილების თემა დახუროს 19.08.2025
ფაშინიანის თქმით, მშვიდობა მოითხოვს, სომხეთმა ყარაბაღის და დევნილების თემა დახუროს
ნიდერლანდები საქართველოს მთავრობას რეპრესიების საპასუხოდ შეზღუდვებს უწესებს 19.08.2025
ნიდერლანდები საქართველოს მთავრობას რეპრესიების საპასუხოდ შეზღუდვებს უწესებს
თიბისი ახალი ვიდეო რგოლით გვახსენებს, რომ დიდი თავგადასავლის წინ, მნიშვნელოვანია ვინ დგას შენს გვერდით 19.08.2025
თიბისი ახალი ვიდეო რგოლით გვახსენებს, რომ დიდი თავგადასავლის წინ, მნიშვნელოვანია ვინ დგას შენს გვერდით
ტრამპმა პუტინს დაურეკა, ვაშინგტონში მოლაპარაკებები დასრულდა – რა გავიგეთ ამ დრომდე  19.08.2025
ტრამპმა პუტინს დაურეკა, ვაშინგტონში მოლაპარაკებები დასრულდა – რა გავიგეთ ამ დრომდე 
გახარიას პარტიამ და “ლელო – ძლიერი საქართველომ” თბილისის მერობის კანდიდატად ირაკლი კუპრაძე წარადგინა 19.08.2025
გახარიას პარტიამ და “ლელო – ძლიერი საქართველომ” თბილისის მერობის კანდიდატად ირაკლი კუპრაძე წარადგინა