18 აგვისტო, 2025 •
მერცი “შემდეგი შეხვედრიდან” ცეცხლის შეწყვეტას ელის
გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი აცხადებს, რომ ევროპელი ლიდერების შეხვედრა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან უკრაინაში ომის დასრულებაზე “უზომოდ სასარგებლო იყო”,  თუმცა მოელის  ცეცხლის შეწყვეტას “სულ მცირე მომდევნო შეხვედრიდან”. 

ის დასძენს, რომ “ვერც კი წარმოუდგენია” სამმხრივი შეხვედრა „ცეცხლის შეწყვეტის გარეშე“ დასრულდეს. 

გერმანიის კანცლერმა ტრამპს რუსეთზე ზეწოლისკენ მოუწოდა, რათა პუტინი დათანხმდეს ცეცხლის შეწყვეტას. 

„ნახავთ, როგორ იმუშავებს  და შევძლებთ თუ არა ამას,“ — უპასუხა  ტრამპმა და გაიმეორა, რომ “ექვსი ომი, რომლებიც დაასრულა, დასრულდა ცეცხლის შეწყვეტის გარეშე. ეს [უკრაინა] მარტივი არ არის, ძალიან რთულია, მაგრამ ვნახავთ”. 

თეთრ სახლში აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისა და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის შემდეგ გაიმართა ტრამპის შეხვედრა ევროპელ ლიდერებთან. გერმანიის კანცლერმა და სხვა ლიდერებმა  საჯარო განცხადებები სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ გააკეთეს.

 

მერცი “შემდეგი შეხვედრიდან” ცეცხლის შეწყვეტას ელის
უკრაინას მივცემთ კარგ უსაფრთხოებას – ტრამპი-ზელენსკის შეხვედრა დაიწყო
“მტკიცებულება უტყუარი აღარ არის” – რა მნიშვნელობა აქვს უახლესი ექსპერტიზის დასკვნას მიმინოშვილისა და გოშაძის საქმეში
ზინოვკინას საქმის ფიგურანტი პოლიციელი სროლისთვის დააკავეს და გირაოთი გაათავისუფლეს — „პუბლიკა“
ირანის პრეზიდენტი ერევანში – რა გზავნილებს გაახმიანებს თეირანი
ირანი „მგრძნობიარეა“ გარე ძალების შესაძლო ყოფნის მიმართ სამხრეთ კავკასიაში – თეირანი
რუსეთი შეგნებულად დაესხა თავს SOCAR-ს ოდესაში – ზელენსკი
“SOCAR-ის ობიექტებზე თავდასხმისთვის რუსეთს პასუხი უნდა გაეცეს” – აზერბაიჯანელი დეპუტატი