ახალი ამბები

მზად ვართ ვიმუშაოთ სამმხრივ სამიტზე – ევროპელი ლიდერების განცხადება 

16 აგვისტო, 2025 •
მზად ვართ ვიმუშაოთ სამმხრივ სამიტზე – ევროპელი ლიდერების განცხადება 
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროპელმა ლიდერებმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება დღეს დილით აშშ-ის პრეზიდენტ დონალ ტრამპთან და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელესნკისთან საუბრის სემდეგ. 

განცხადების მიხედვით, რომელსაც ბიბისისიც აქვეყნებს, ისინი აცხადებენ, რომ მზად არიან იმუშაონ პრეზიდენტ ტრამპის და პრეზიდენტ ზელენსკის მონაწილეობით სამმხრივ შეხვედრაზე ევროპული მხარდაჭერით. 

„ჩვენ მზად ვართ, გავაგრძელოთ ზეწოლა რუსეთზე,“ — ნათქვამია განცხადებაში. 

 „უკრაინას შეუძლია დაეყრდნოს ჩვენს ურყევ სოლიდარობას, რადგან ჩვენ ვმუშაობთ ისეთ მშვიდობაზე, რომელიც დაიცავს უკრაინისა და ევროპის სასიცოცხლო უსაფრთხოების ინტერესებს.“

„უკრაინაზეა დამოკიდებული გადაწყვეტილებების მიღება საკუთარ ტერიტორიასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო საზღვრები ძალით არ უნდა შეიცვალოს,“ — აცხადებენ ევროპელი ლიდერები.

ერთობლივ განცხადება სხელს აწერენ: 

  • ევროკომისიის ვიცე პრეზიდენტი ურსულა ფინ დერ ლაიენი
  • საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი;
  • იტალიის პრემიერ-მინისტრი მელონი;
  • გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი;
  • დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტრამერი;
  • ფინეთის ალექსანდერ სტუბი
  • პოლონეთის პრეზიდენტი კაროლ ნავროცკი
  • ევრიპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოსტა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    სამშვიდობო დეკლარაცია სასარგებლო იქნება როგორც რუსეთისთვის, ასევე – ირანისთვის” – ფაშინიანი

    გარდაიცვალა რისმაგ გორდეზიანი

    „თეგეტა ბლოგი“ – „თეგეტა ჰოლდინგის“ ახალი ციფრული პლატფორმა

    აზერბაიჯანზე აშშ-ის ახალ ანგარიშში “პოლიტიკური პატიმრების” შესახებ თავი ამოღებულია

    მზად ვართ ვიმუშაოთ სამმხრივ სამიტზე – ევროპელი ლიდერების განცხადება  16.08.2025
    მზად ვართ ვიმუშაოთ სამმხრივ სამიტზე – ევროპელი ლიდერების განცხადება 
    ზელენსკი ტრამპს ორშაბათს შეხვდება 16.08.2025
    ზელენსკი ტრამპს ორშაბათს შეხვდება
    შეთანხმება ვერ შედგა, თუმცა დიდი პროგრესია – ტრამპი  16.08.2025
    შეთანხმება ვერ შედგა, თუმცა დიდი პროგრესია – ტრამპი 
    დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა – განახლებადი 15.08.2025
    დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა – განახლებადი
    მსოფლიო ტრამპი-პუტინის სამიტის მოლოდინში | რა უნდა ვიცოდეთ 15.08.2025
    მსოფლიო ტრამპი-პუტინის სამიტის მოლოდინში | რა უნდა ვიცოდეთ
    ბიზნესდაჯილდოება 2025-ის გამარჯვებულის, წლის საუკეთესო ფრილანსერის, მანანა არაბულის თავისუფალი პორტრეტი 15.08.2025
    ბიზნესდაჯილდოება 2025-ის გამარჯვებულის, წლის საუკეთესო ფრილანსერის, მანანა არაბულის თავისუფალი პორტრეტი
    დავით ხომერიკს 4,5-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა 15.08.2025
    დავით ხომერიკს 4,5-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა
    ნებდებიან მხოლოდ ისინი, ვისთვისაც თავისუფლება არაფერს ნიშნავს — ხომერიკის დასკვნითი სიტყვა 15.08.2025
    ნებდებიან მხოლოდ ისინი, ვისთვისაც თავისუფლება არაფერს ნიშნავს — ხომერიკის დასკვნითი სიტყვა