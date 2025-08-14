ახალი ამბებირეკლამა

„ჰკითხე ექსპერტს“ – კამპანია, რომელიც ლომბარდთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს ამსხვრევს

14 აგვისტო, 2025 •
„ჰკითხე ექსპერტს“ – კამპანია, რომელიც ლომბარდთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს ამსხვრევს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სალომბარდე მომსახურებასთან დაკავშირებული სტერეოტიპების დასამსხვრევად და მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით, „ექსპრეს ლომბარდმა“ ახალი კამპანია წამოიწყო, სახელწოდებით: „ჰკითხე ექსპერტს“. მისი მიზანია, უპასუხოს იმ კითხვებს, რომლებიც მომხმარებლებს ყველაზე ხშირად უჩნდებათ სალომბარდე მომსახურებასთან დაკავშირებით, მაგალითად: როგორია სესხის აღების პროცედურა, რა დოკუმენტებია საჭირო, რა ტიპის პროცენტები არსებობს, როგორ აფასებენ ნივთებს და როგორია მომსახურების პირობები.

კამპანია ასევე ეხება ძვირფასი ნივთების შემოწმება-შეფასების პროცესს, რომლის მიმართ მომხმარებელთა ინტერესი განსაკუთრებით მაღალია. „ექსპრეს ლომბარდისთვის“ ამ საკითხს დიდი მნიშვნელობა აქვს, რის გამოც კომპანიაში მხოლოდ სერტიფიცირებული ექსპერტ-შემფასებლები მუშაობენ, რომლებიც არა მარტო უზრუნველყოფენ ნივთების ობიექტურ შეფასებას, არამედ სრულ პასუხისმგებლობას იღებენ ნივთების უსაფრთხოებაზე და მზად არიან, მომხმარებლების ნებისმიერ შეკითხვებს გასცენ პასუხები.

კამპანიის ფარგლებში, ექსპერტ-შემფასებლებმა  პასუხები გასცეს ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვებს და მათი გაცნობა „ექსპრეს ლომბარდის“ ვებგვერდზეა შესაძლებელი. მაგალითად, განხილულ თემებს შორის იყო: როგორ მოწმდება ნაკეთობა?, როგორ მივიღოთ დამატებითი თანხა არსებულ სესხზე?, რა პირობებით შეიძლება ვერცხლის დალომბარდება?, რატომ იზრდება ოქროს ფასი და რა განსხვავებაა მის სინჯებს შორის?

ამასთან, მომხმარებლებს თავისუფლად შეუძლიათ საქართველოს მასშტაბით „ექსპრეს ლომბარდის“ ნებისმიერ ფილიალში მივიდნენ, პირადად გაესაუბრონ ექსპერტებს და მიიღონ დეტალური კონსულტაცია როგორც ძვირფას ლითონებთან, ისე ლომბარდთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე. კითხვების დასმა ასევე შესაძლებელია კომპანიის სოციალურ ქსელებში, ვებგვერდზე და ცხელ ხაზზე (032 2 39 39 39 / *3939).

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ზინოვკინა/გრიბულის საქმეში პროკურატურის მტკიცებულებების გამოკვლევა დასრულდა – 14 აგვისტოს დაიკითხებიან ბრალდებულები

სინათლე არ უნდა ჩაქრეს – ვიდეო

“შვებულების გამო” ფაშინიანი ევრაზიული კავშირის სხდომას ვერ დაესწრება – ერევანი

სომხეთი და აზერბაიჯანი შეთანხმდნენ, რომ პირდაპირ დიალოგს გააგრძელებენ

წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულებს 14.08.2025
წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულებს
სირცხვილია, ისჯებოდე ქვეყნის სიყვარულისთვის | თედო აბრამოვის დასკვნითი სიტყვა 14.08.2025
სირცხვილია, ისჯებოდე ქვეყნის სიყვარულისთვის | თედო აბრამოვის დასკვნითი სიტყვა
ტრამპი ენერგიულად ცდილობს საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას — პუტინი 14.08.2025
ტრამპი ენერგიულად ცდილობს საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას — პუტინი
„ჰკითხე ექსპერტს“ – კამპანია, რომელიც ლომბარდთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს ამსხვრევს 14.08.2025
„ჰკითხე ექსპერტს“ – კამპანია, რომელიც ლომბარდთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს ამსხვრევს
ერთად დავიცვათ ბუნების საკუთრება – საქართველოს ბანკისა და CFN-ის კამპანიაში Galt & Taggart-ი ჩაერთო 14.08.2025
ერთად დავიცვათ ბუნების საკუთრება – საქართველოს ბანკისა და CFN-ის კამპანიაში Galt & Taggart-ი ჩაერთო
სამშვიდობო დეკლარაცია სასარგებლო იქნება როგორც რუსეთისთვის, ასევე – ირანისთვის” – ფაშინიანი 14.08.2025
სამშვიდობო დეკლარაცია სასარგებლო იქნება როგორც რუსეთისთვის, ასევე – ირანისთვის” – ფაშინიანი
ზვიად რატიანი: ბიძინა ივანიშვილით დაწყებული, ეს არის სილა ყველასთვის 14.08.2025
ზვიად რატიანი: ბიძინა ივანიშვილით დაწყებული, ეს არის სილა ყველასთვის
გარდაიცვალა რისმაგ გორდეზიანი 14.08.2025
გარდაიცვალა რისმაგ გორდეზიანი