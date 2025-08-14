გარდაიცვალა რისმაგ გორდეზიანი

გარდაიცვალა ქართველი მეცნიერი, ფილოლოგი და ელინისტი რისმაგ გორდეზიანი.
„რისმაგ გორდეზიანი არა მხოლოდ დიდი მეცნიერი, არამედ უმნიშვნელოვანესი პიროვნება იყო ქართული ფილოლოგიისა და განათლების სფეროში — მისი ღვაწლი თაობების განათლებასა და მეცნიერების განვითარებაში შეუფასებელია“, — განაცხადა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა.
რისმაგ გორდეზიანი იყო კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი, საქსონიის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი და თსუ-ის ემერიტუსი პროფესორი.