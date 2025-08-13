რუსეთმა ალეკო ელისაშვილს 6-წლიანი პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯა

ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსულმა სასამართლომ ალეკო ალისაშვილს 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა დაუსწრებლად მიუსაჯა.

ინფორმაციას ამის შესახევ რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტი ავრცელებს.

ელისაშვილი დამნაშავედ ცნეს რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 359-ე მუხლის მე-3 ნაწილით (დაქირავებული მეომრის მონაწილეობა შეიარაღებულ კონფლიქტში).

ცოტა ხნის წინ რუსეთის მიერ ანექსირებული „დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის“ პროკურატურამ ალეკო ელისაშვილს დაუსწრებლად წაუყენა ბრალი და მისი სისხლის სამართლის საქმე არსებითი განხილვისთვის დონეცკის უზენაეს სასამართლოში გაიგზავნა.

შეგახსენებთ, რომ რუსეთს ძებნა აქვს გამოცხადებული უკრაინის მხარეს მებრძოლ 100 ქართველზე, მათ შორის- ალეკო ელისაშვილზე, კობა ხაბაზზე, ირაკლი ოქრუაშვილზე, მამუკა მამულაშვილსა და დავით ქაცარავაზე. ცოტა https://netgazeti.ge/news/781894/

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

