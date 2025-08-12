“ფაშინიანი და ალიევი ჩემი კარგი მეგობრები არიან” – ტრამპი

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

12 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სომხეთისა და აზერბაიჯანის ლიდერებთან 8 აგვისტოს შეხვედრის შემდეგ truthsocial – ზე წერს, რომ ნიკოლ ფაშინიანი და ილჰამ ალიევი ახლა მისი მეგობრები არიან.

“ჩემთვის დიდი პატივი იყო, ვყოფილიყავი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან ერთად, როცა ჩვენ ვაწერდით ხელს სამშვიდობო ხელშეკრულებას ათწლეულებით მიმდინარე  ომისა და სიკვდილის შემდეგ. ისინი ორი შესანიშნავი ადამიანი და დიდი ლიდერები არიან. ახლა ისინი ჩემი კარგი მეგობრები არიან,“ — დაწერა ტრამპმა.

8 აგვისტოს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მედიაციითა და მონაწილეობით, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა სამშვიდობო დეკლარაცია მიიღეს, რომელმაც უნდა დაასრულოს მრავალწლიანი კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. გარდა ამისა, შეთანხმების შესაბამისად, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას 99 წლით სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაზარალებული 19 ჟურნალისტის საქმე სტრასბურგის სასამართლოში გაიგზავნა

EU რუსეთის აქტივებიდან მიღებულ კიდევ 1.6 მილიარდ ევროს უკრაინას მოახმარს

აქტივისტ იოსკა შარინგერს მოსამართლე ცეკვავამ 7-დღიანი პატიმრობა განუსაზღვრა

„ოცნებამ“ 63 მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატები წარადგინა [სია]

ლევან ჯანგველაძის მკვლელობა ძმებმა მიქაძეებმა შეუკვეთეს — შსს 12.08.2025
მთაწმინდაზე გიორგი მი­ქა­ძე დააკავეს 12.08.2025
ეუთოს მინსკის ჯგუფის დაშლის პროექტი მის წევრ ქვეყნებს უკვე დაეგზავნათ – ბაქო 12.08.2025
ნიკა კაციას თმის ნიმუშში ნარკოტიკის კვალი არ არის – სამხარაულის ექსპერტი  12.08.2025
მოამზადე ავტომობილი მოგზაურობისთვის „თეგეტა მოტორსთან“ ერთად 12.08.2025
“ფაშინიანი და ალიევი ჩემი კარგი მეგობრები არიან” – ტრამპი 12.08.2025
ბაჩიაშვილის საქმე: სააპელაციომ 11-წლიანი პატიმრობა ძალაში დატოვა 12.08.2025
სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის აშში-ში ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმების ტექსტი 12.08.2025
