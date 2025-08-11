ახალი ამბები

აქტივისტ იოსკა შარინგერს მოსამართლე ცეკვავამ 7-დღიანი პატიმრობა განუსაზღვრა

11 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აქტივიტსი იოსკა შარინგერი (ოსებ ჯანდიერი) 7 დღით დააპატიმრეს. გადაწყვეტილება მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ მიიღო.

აქტივისტი ორი დღის წინ, 9 აგვისტოს, რუსთავლის გამზირზე დააკავეს. მას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 173-ე მუხლების დარღვევას ედავებოდა, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს.

“პოლიციის მხრიდან იყო ნული კომუნიკაცია. მათ არ გაუფრთხილებიათ, რომ აკავებდნენ. ასევე, როდესაც დააკავეს უკვე, მანქანაში ტენიდნენ […] ჩატენვა უფრო ძალადობრივი იყო -ზურგზე დაახტა ერთი პოლიციელი. მე რომ ვეკითხებოდი, რატომ დააკავეთ, ან ადმინისტრაციული იყო თუ სისხლი, იყვნენ ჩუმად, საერთოდ არ დაუმყარებიათ ჩემთან კომუნიკაცია, თითქოს იქ არ ვიყავი”, – ასე ყვება მამის დაკავების შესახებ აქტივისტის შვილი, თორნკე ჯანდიერი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

თიბისის განათლების შესაძლებლობები სტუდენტებისთვის: გაიცანით ანი გოგია 11.08.2025
რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაზარალებული 19 ჟურნალისტის საქმე სტრასბურგის სასამართლოში გაიგზავნა 11.08.2025
EU რუსეთის აქტივებიდან მიღებულ კიდევ 1.6 მილიარდ ევროს უკრაინას მოახმარს 11.08.2025
აქტივისტ იოსკა შარინგერს მოსამართლე ცეკვავამ 7-დღიანი პატიმრობა განუსაზღვრა 11.08.2025
„ოცნებამ“ 63 მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატები წარადგინა [სია] 11.08.2025
ფაშინიანმა პუტინს ვაშინგტონში მიღწეულ შეთანხმებაზე მოუყვა ტელეფონით – პრესსამსახური 11.08.2025
ფულადი პრიზები ბიზნეს გადარიცხვებზე – საქართველოს ბანკის კამპანია გრძელდება 11.08.2025
PSP საქართველოში სააფთიაქო ბაზრის ლიდერია 11.08.2025
