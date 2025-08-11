ახალი ამბები

„ოცნებამ“ 63 მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატები წარადგინა [სია]

11 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართულმა ოცნებამ“ 63 მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატები წარადგინა.

ესენი არიან:

კახეთი

თელავი – ვაჟა მაღრაძე (კახეთის პროკურორის მოქმედი მოადგილე)
ახმეტა – ალექსი ფიცხელაური (მოქმედი მერი)
ყვარელი – ილია მზექალაშვილი (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე)
ლაგოდეხი – ჯონდო მდივნიშვილი (მოქმედი მერი)
გურჯაანი – გიორგი მაჭავარიანი (მოქმედი მერი)
საგარეჯო – ვახტანგ კაკუტაშვილი
სიღნაღი – მალხაზ ბეგიაშვილი (მოქმედი მერი)
დედოფლისწყარო – ნიკოლოზ ჯანიაშვილი (მოქმედი მერი)

ქვემო ქართლი

რუსთავი – ნინო ლაცაბიძე (მოქმედი მერი)
გარდაბანი – დავით კარგარეთელი (მოქმედი მერი)
მარნეული – დაურ ისმაილოვი
ბოლნისი – ზამური ჭითანავა
დმანისი – კობა მურადაშვილი (მოქმედი მერი)
წალკა – ილია საბაძე (მოქმედი მერი)
თეთრიწყარო – მიხეილ აფციაური

მცხეთა-მთიანეთი

მცხეთა – გოგი აბუაშვილი
დუშეთი – კახაბერ ჩიტაური (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე)
თიანეთი – ლევან წიკლაური (მოქმედი მერი)
ყაზბეგი – კობა გელაძე

შიდა ქართლი

გორი – კონსტანტინე ბუზალაძე (მოქმედი მერი)
კასპი – ვახტანგ მაისურაძე (მოქმედი მერი)
ქარელი – ზაზა გულიაშვილი (მოქმედი მერი)
ხაშური – პაატა ჩადუნელი

სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე – ვარლამ წიკლაური („იმედის“ წამყვანი)
ასპინძა – როსტომ მაგრაქველიძე (მოქმედი მერი)
ბორჯომი – მამუკა გელაშვილი
ადიგენი – გოჩა ქიმაძე (მოქმედი მერი)
ახალქალაქი – მელქონ მაკარიანი (მოქმედი მერი)
ნინოწმინდა – ანივარდ მასოიანი (მოქმედი მერი)

იმერეთი

ქუთაისი – დავით ერემეიშვილი (მოქმედი მერი)
ბაღდათი – ნოდარ გიორგიძე (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე)
ჭიათურა – გივი მოდებაძე (მოქმედი მერი)
წყალტუბო – გენადი ბალანჩივაძე (მოქმედი მერი)
საჩხერე – ლევან ივანაშვილი (მოქმედი მერი)
სამტრედია – დავით ბახტაძე (მოქმედი მერი)
თერჯოლა – მანუჩარ რობაქიძე (მოქმედი მერი)
ტყიბული – დავით კუბლაშვილი
ვანი – ალექსანდრე გოგორიშვილი (მოქმედი მერი)
ხარაგაული – კობა ლურსმანაშვილი (მოქმედი მერი)
ხონი – ლადო ჯურხაძე (მოქმედი მერი)
ზესტაფონი – ვახტანგ ღამბაშიძე (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე)

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

ამბროლაური – ზაზა ქევანიშვილი
ონი – დავით ლობჟანიძე
ცაგერი – ჭაბუკი ჭაბუკიანი (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე)
ლენტეხი – გიორგი გაზდელიანი (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე)

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

ზუგდიდი – დათო კოდუა (პარლამენტის წევრი)
წალენჯიხა – გუბა საჯაია
ჩხოროწყუ – ჯუმბერ იზორია (ყოფილი დეპუტატი)
ხობი – დავით ბუკია (მოქმედი მერი)
მარტვილი – გიორგი ნაჭყებია
სენაკი – ვახტანგ გადელია (მოქმედი მერი)
ფოთი – ბექა ვაჭარაძე (მოქმედი მერი)
აბაშა – გიგა გაბელაია (მოქმედი მერი)
მესტია – კაპიტონ ჟორჟოლიანი (მოქმედი მერი)

გურია

ოზურგეთი – პაატა კუნჭულია
ლანჩხუთი – ალექსანდრე სარიშვილი (მოქმედი მერი)
ჩოხატაური – მინდია ჟღერია

აჭარა

ბათუმი – გიორგი ცინცაძე
ქობულეთი – ირაკლი ცეცხლაძე (მოქმედი მერი)
ხელვაჩაური – ზაზა დიასამიძე (მოქმედი მერი)
ქედა – მამუკა თურმანიძე
შუახევი – ომარ ტაკიძე (მოქმედი მერი)
ხულო – ვახტანგ ბერიძე

„დარწმუნებული ვართ, უკლებლივ ყველა კანდიდატი მოიგებს არჩევნებს“, — განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

შეგახსენებთ, რომ თბილისში „ქართული ოცნების“ კანდიდატი მოქმედი მერი, კახა კალაძე იქნება.

განახლება: ირაკლი კობახიძემ პრესკონფერენციაზე წალენჯიხის მერობის კანდიდატად ნიკა კანკია დაასახელა და „ქართული ოცნების“ მიერ გავრცელებულ პრესრელიზშიც კანკია ფიგურირებდა. რამდენიმე წუთში პარტიამ თავიდან გაავრცელა კობახიძის განცხადების პრეს-რელიზი, სადაც წალენჯიხის მერობის კანდიდატად ნიკა კანკია გუბა საჯაიათი იყო ჩანაცვლებული. 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

