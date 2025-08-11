ფულადი პრიზები ბიზნეს გადარიცხვებზე – საქართველოს ბანკის კამპანია გრძელდება

საქართველოს ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე ორიენტირებული ინიციატივების განხორციელებას განაგრძობს. ამ მიზნით, ბანკმა საჩუქრების კამპანია დაიწყო, რომელიც ბიზნეს მომხმარებლებისთვის მრავალფეროვან ბენეფიტს მოიცავს.
კამპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ფულადი პრიზებია, რომლის მიღების შესაძლებლობა ბიზნესს მინიმუმ 50-ლარიანი გადარიცხვის შესრულების შემდეგ აქვს.
ბიზნესი, ყოველ მე-1000 ტრანზაქციაზე 100 ლარს, ხოლო ყოველ მე-10 000 ტრანზაქციაზე – 12 500 ლარს მიიღებს.
გათამაშებაში მონაწილეობს როგორც ეროვნულ, ისე უცხოურ ვალუტაში გადარიცხვები, მათ შორის — სახაზინო გადარიცხვებიც.
გარდა ამისა, კამპანიის ფარგლებში:
- ყველა მონაწილე ბიზნესს საჩუქრად გადაეცემა Mastercard ბიზნეს ბარათი, რომელზეც ნებისმიერი გადახდისას 2%-იანი ქეშბექი დაერიცხება (მაქსიმუმ 500 ლარამდე). ბარათის გამოყენება შესაძლებელია როგორც ყოველდღიური ხარჯებისთვის, ისე სხვადასხვა ციფრული თუ საოპერაციო საჭიროებისთვის.
- ბიზნესებს შესაძლებლობა აქვთ 3 თვის განმავლობაში საკომისიოს გარეშე გაააქტიურონ ბიზნეს ნაკრები M, რომელიც მოიცავს მოთხოვნად საბანკო სერვისებს: გადარიცხვებს შეღავათიანი ტარიფით, მეტ უფასო პროდუქტსა და კომუნალურ გადახდებს ყოველთვიურად, განაღდების მაღალ ლიმიტს და ა.შ. მომსახურების გააქტიურება შესაძლებელია საქართველოს ბანკის ციფრული არხების — ბიზნეს მობილბანკის და ინტერნეტბანკის— მეშვეობით.
კამპანიაში ჩართულ ბიზნესებს ასევე შეუძლიათ აირჩიონ ერთი ბენეფიტი შემდეგიდან:
- გადარიცხვები ეროვნულ ვალუტაში (სახაზინოს ჩათვლით) — საკომისიოს გარეშე;
ან
- გადარიცხვები უცხოურ ვალუტაში — საკომისიოს გარეშე.
კამპანიაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:
- იურიდიულ პირებს, რომლებსაც 23 ივნისამდე არ ჰქონიათ ანგარიში საქართველოს ბანკში და მას დისტანციურად 30 სექტემბრამდე გახსნიან.
- იურიდიულ პირებს, რომლებიც ბიზნესს (შპს ან ინდ. მეწარმე) საქართველოს ბანკის ფილიალში დაარეგისტრირებენ დაბიზნეს ანგარიშსაც გახსნიან;
- იურიდიულ პირებს, რომლებსაც ბიზნეს მობილბანკი ან ინტერნეტბანკი 1 აპრილის შემდეგ არ გამოუყენებიათ.
Mastercard ბიზნეს ბარათის მიღება და კამპანიაში ჩართვა შესაძლებელია როგორც ბიზნეს მობილბანკიდან და ინტერნეტბანკიდან. თუ ჯერ არ ხართ საქართველოს ბანკის ბიზნეს მომხმარებელი — გახსენით ბიზნეს ანგარიში ონლაინ სულ რაღაც 2 წუთში.
ბიზნესის დაწყების მსურველებს კი შესაძლებლობა აქვს, უკვე საქართველოს ბანკის 5 ფილიალში სამეწარმეო რეესტრში დაარეგისტრიროს შპს ან მიიღოს ინდ.მეწარმის სტატუსი. ფილიალების ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე