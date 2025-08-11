ახალი ამბები

აგვისტოში აბუ-დაბიდან თბილისამდე რეისები კვირაში 8-ჯერ შესრულდება – აეროპორტების გაერთიანება

11 აგვისტო, 2025 •
აგვისტოში აბუ-დაბიდან თბილისამდე რეისები კვირაში 8-ჯერ შესრულდება – აეროპორტების გაერთიანება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით, ავიაკომპანია Air Arabia აბუ-დაბიდან თბილისის მიმართყლებით ფრენების სიხშირეს ზრდის. აგვისტოში არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან საქართველომდე კვირაში 8 რეისი შესრულდება. უწყებს ცნობით, სამომავლოდ ფრენების სიხშირის 10-მდე გაზრდა იგეგმება.

“ავიაკომპანიის მხრიდან ეს გადაწყვეტილება მიღებულია იმისთვის, რომ მომხმარებელს მეტი არჩევანი შესთავაზოს და დააკმაყოფილოს მზარდი მოთხოვნა პირდაპირ და ხელმისაწვდომ მგზავრობაზე არაბთა გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქსა და საქართველოს შორის”, – აცხადებენ აერპორტების გაერთიანებაში.

მათივე ცნობით, Air Arabia აბუ0დაბიდან ფრენებს ზრდის ბაქოს მიმართულებითაც.

“ბაქოსა და თბილისის მიმართულებით ფრენების სიხშირის ზრდა კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენს მუდმივ მიზანს გავაძლიეროთ რეგიონული ქსელი და უზრუნველვყოთ მეტი კომფორტი და მოქნილობა მომხმარებლებისთვის.

ეს ორი დინამიკური ქალაქი კვლავ რჩება პოპულარულ მიმართულებად, როგორც არაბთა გაერთიანებული საამიროების მცხოვრებლებისთვის, ისე საერთაშორისო მოგზაურებისთვის. განახლებული განრიგები კიდევ უფრო გააძლიერებს ტურიზმსა და მოგზაურობას შორის კავშირებს და შექმნის უფრო მარტივ და ხელმისაწვდომ მგზავრობის გამოცდილებას”, – Air Arabia ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი ადელ ალ ალის ამ განცხადებასაც საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცეწლებს.

Air Arabia ახლო აღმოსავლეთის პირველი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიაა, რომელიც საქართველოში 10 წელზე მეტია მუშაობს და ფრენებს შარჟა-თბილისი-შარჟას მიმართულებით ასრულებს. 2021 წლიდან კი საქართველოს ბაზარზე Air Arabia-ს შვილობილი ავიაკომპანია Air Arabia Abu Dhabi-მ დაიწყო ოპერირება, რომელმაც პირდაპირი საჰაერო გზით ერთმანეთს საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქები დააკავშირა.

აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით, ავიაკომპანია თავდაპირევად კვირაში 3 რეისს ასრულებდა. ამ ეტაპზე კი აბუ-დაბიდან თბილისამდე უკვე კვირაში 8 რეისი სრულდება. აეროპორტების გაერთიანებაში აცხადებენ, რომ მოთხოვნის ზრდასთან ერთად, ავიაკომპანია საქართველოს მიმართულებით კიდევ რამდენიმე სიხშირის დამატებას განიხილავს.

საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ცნობით, 2025 წლის 7 თვის მონაცემებით, ავიაკომპანია აბუ დაბი-თბილისის-აბუ დაბის მიმართულებით 50 ათასამდე მგზავრს მოემსახურა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

უკრაინა მზადაა მათ დასახვედრად – კიევი საქართველო-რუსეთის საზღვართან მყოფ უკრაინელებზე

“ისტორიული შეთანხმება” – საქართველოს საგარეო უწყება სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებაზე

“ნაციონალურმა მოძრაობამ” და “კოალიცია ცვლილებებისთვის” დაკარგეს საარჩევნო ნომრები 

“პერსპერტივაში, სომხეთში რუსული სამხრედრო ბაზაც დაიხურება” – მიკაელ ზოლიანი

ღაზაში ალ-ჯაზირას ხუთი ჟურნალისტი დაიღუპა ისრაელის თავდასხმის შედეგად 11.08.2025
ღაზაში ალ-ჯაზირას ხუთი ჟურნალისტი დაიღუპა ისრაელის თავდასხმის შედეგად
აგვისტოში აბუ-დაბიდან თბილისამდე რეისები კვირაში 8-ჯერ შესრულდება – აეროპორტების გაერთიანება 11.08.2025
აგვისტოში აბუ-დაბიდან თბილისამდე რეისები კვირაში 8-ჯერ შესრულდება – აეროპორტების გაერთიანება
კობახიძის თქმით, 2018 წელს სალომე ზურაბიშვილს ომის დაწყების შესახებ “სიმართლის” დამალვა ურჩიეს 11.08.2025
კობახიძის თქმით, 2018 წელს სალომე ზურაბიშვილს ომის დაწყების შესახებ “სიმართლის” დამალვა ურჩიეს
აშშ-ი მიღწეულ შეთანხმებაზე თეირანი ერევანს შეშფოთებას გაუზიარებს – პრესსპიკერი 11.08.2025
აშშ-ი მიღწეულ შეთანხმებაზე თეირანი ერევანს შეშფოთებას გაუზიარებს – პრესსპიკერი
აზერბაიჯანი უკრაინას 2 მილიონი აშშ დოლარის დახმარებას გაუწევს 11.08.2025
აზერბაიჯანი უკრაინას 2 მილიონი აშშ დოლარის დახმარებას გაუწევს
“აშშ-ში შეთანხმების შემდეგ, რუსეთი ეცდება დესტაბილიზაციას სამხრეთ კავკასიაში” 11.08.2025
“აშშ-ში შეთანხმების შემდეგ, რუსეთი ეცდება დესტაბილიზაციას სამხრეთ კავკასიაში”
თიბისი ბიზნესდაჯილდოება 2025-ის გამარჯვებული აგროლაბი – სანდოობა, როგორც ინოვაცია 11.08.2025
თიბისი ბიზნესდაჯილდოება 2025-ის გამარჯვებული აგროლაბი – სანდოობა, როგორც ინოვაცია
ადვოკატის ცნობით, ინსაფ ალიევმა შიმშილობა დაიწყო 11.08.2025
ადვოკატის ცნობით, ინსაფ ალიევმა შიმშილობა დაიწყო