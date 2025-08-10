ახალი ამბები

10 აგვისტო, 2025 •
რუსეთს 121 დრონით შეუტიეს, არის ხანძარი და მსხვერპლი — მედია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის ქალაქ სარატოვში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით თავდასხმას ხანძარი მოჰყვა.

ხანძრის ამსახველი ვიდეომასალა სოციალურ ქსელებში აიტვირთა. ასევე, გავრცელდა ინფორმაცია საჰაერო თავდაცვის სისტემების მუშაობისა და აფეთქებების შესახებ რუსეთის ფედერაციის სხვა რიგ რეგიონში.

რუსული მხარის ინფორმაციით, სარატოვის ოლქში, საცხოვრებელი კორპუსის ეზოში უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოვარდა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა, სხვები კი დაშავდნენ. გუბერნატორის ცნობით, მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა, ხოლო ახლომდებარე სკოლაში დროებითი განსახლების ცენტრი შეიქმნა.

რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ღამით, საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა, 121 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს, მათ შორის, კრასნოდარის მხარეში, ანექსირებული ყირიმის თავზე, ბრიანსკის, ბელგოროდის, ვორონეჟის, სარატოვის, სტავროპოლის, ტულის, როსტოვის და რიაზანის ოლქებში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პრეზიდენტი ტრამპი ხელს მოაწერს როგორც სომხეთთან, ისე აზერბაიჯანთან – თეთრი სახლი

შინდისის გმირები, გიორგი ანწუხელიძე, სხვა გმირები საკუთარ სამშობლოში ომს ვერ დაიწყებდნენ – ანწუხელიძის ცოლი

44 წლის კაცმა მეზობელი მოკლა, ადგილზე მისული პოლიციელები კი დაჭრა – შსს

პოლონეთი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებას განიხილავს

უკრაინაში მშვიდობის გზა კიევის გარეშე ვერ გადაწყდება – ევროპელი ლიდერები
ყოფილი საჯარო მოხელეების პროევროპული მარში პროტესტის 255-ე დღეს
„საქართველო სტრატეგიულ მნიშვნელობას კარგავს“ – ინტერვიუ გიორგი ბადრიძესთან სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებაზე
უკრაინა მზადაა მათ დასახვედრად – კიევი საქართველო-რუსეთის საზღვართან მყოფ უკრაინელებზე
ანტონ ჩეჩინის საქმის მთავარი დეტალები, პერსონაჟები და ამბავი პირველი პირიდან
ტრამპი პუტინს 15 აგვისტოს შეხვდება  – უკრაინის პოზიცია 
“ისტორიული შეთანხმება” – საქართველოს საგარეო უწყება სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებაზე