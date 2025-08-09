ახალი ამბები

“ნაციონალურმა მოძრაობამ” და “კოალიცია ცვლილებებისთვის” დაკარგეს საარჩევნო ნომრები 

9 აგვისტო, 2025 •
“ნაციონალურმა მოძრაობამ” და “კოალიცია ცვლილებებისთვის” დაკარგეს საარჩევნო ნომრები 
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ორმა ოპოზიციურმა პარტიამ, რომლებიც 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ, დაკარგეს საარჩევნო ნომრები. 

ამის შესახებ 9 აგვისტოს ცენტრალური საარჩენო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილმა განაცხადა. 

#5 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომერი იყო ორი ათეული წელი – ამჯერად ამ ნომრით არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს  პარტია „ჩვენი გაერთიანებული საქართველო“, ხოლო “კოალიცია ცვლილებებისთვის” საარჩევნო ნომერი 4  ერგო პარტიას “ქართველი ერთობა”. 

ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და “კოალიცია ცვლილებებისთვის” მიმართეს ცესკოს რიგითი ნომრების გამოყენებაზე, თუმცა არ მიუმართავთ არჩევნებში მონაწილეობაზე, ამიტომაც ცესკომ მათი საარჩევნო  ნომრები წილისწყრაში გაათამაშა. 

კალანდარიშვილის თქმით, 17-მა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ მიმართა ცესკოს არჩევნებში ნამონაწილეობისთვის. 

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ანტონ ჩეჩინის საქმის მთავარი დეტალები, პერსონაჟები და ამბავი პირველი პირიდან
ტრამპი პუტინს 15 აგვისტოს შეხვდება  – უკრაინის პოზიცია 
“ისტორიული შეთანხმება” – საქართველოს საგარეო უწყება სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებაზე
“ნაციონალურმა მოძრაობამ” და “კოალიცია ცვლილებებისთვის” დაკარგეს საარჩევნო ნომრები 
შეთანხმება იმედად გვევლინება მთელ სამხრეთ კავკასიაში- მალხაზ სონღულაშვილი სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებაზე
“მძიმე კრიმინალური წარსული აქვთ” – საქართველოში კვლავ არ უშვებენ 87 უკრაინელს 
“პერსპერტივაში, სომხეთში რუსული სამხრედრო ბაზაც დაიხურება” – მიკაელ ზოლიანი
რა წერია მშვიდობის დეკლარაციაში – ფაშინიანი ტექსტს აქვეყნებს