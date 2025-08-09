ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“პერსპერტივაში, სომხეთში რუსული სამხრედრო ბაზაც დაიხურება” – მიკაელ ზოლიანი

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ეს ძალიან პოზიტიური ამბავია სომხეთისთვის. ეს არის გარკვეული გარანტიაც იმისა, რომ საომარი მოქმდებები არ განახლდება, მეტიც, ამის შემდეგ ალბათ საზღვარი თურქეთთანაც გაიხსნება თანდათანობით, სომხეთი ტრანზიტული ქვეყანა იქნება, აშშ-სთან და დასავლეთთან ურთიერთობები განვითარდება და რუსეთზე დამოკიდებულებაც იკლებს, პერპექტივაში რუსული სამხედრო ბაზაც [გიუმრიში] დაიხურება სომხეთში. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ერთ დღეში არ მოხდება, მაგრამ ეს გარდაუვლად მიმაჩნია”, – განუცხადა ნეტგაზეთს სომეხმა ანალიტიკოსმა მიკაელ ზოლიანმა.

8 აგვისტოს, ვაშინგტონში, თეთრ სახლში, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მედიაციითა და მონაწილეობით, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა სამშვიდობო დეკლარაცია მიიღეს, რომელმაც უნდა დაასრულოს მრავალწლიანი კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. გარდა ამისა, შეთანხმების შესაბამისად, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას 99 წლით სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.

აზერბაიჯანი ყარაბაღის მეორე ომის დასრულების შემდეგ ცდილობდა სატრანსპორტო დერეფნის შექმნას სომხეთის ტერიტორიის გავლით, რომელიც დააკავშირებს ქვეყნის ძირითად ნაწილს მის ექსკლავთან — ნახიჩევანთან, რომელიც ბაქოს მოკავშირე თურქეთს ესაზღვრება. ამ მარშრუტის ფუნქციონირება მოხდება სომხეთის კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო აშშ ამ მიწის სუბქირავნებას გადასცემს რომელიმე კონსორციუმს ინფრასტრუქტურის განვითარების და მართვის მიზნით.

