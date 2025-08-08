ახალი ამბები

8 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პოლონეთი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებას განიხილავს.

პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა 30 ივლისს პოლონურ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის „აანალიზებს“ პოლონეთის მიერ შენგენის ზონაში რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმების მოთხოვნის შესაძლებლობას.

პოლონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ჩესლავ მროჩეკმაც განაცხადა, რომ მთავრობა „ალბათ“ მიმართავს შენგენის შეთანხმების ფარგლებში ამ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმების მოთხოვნით.

პოლონეთის მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებით, ამ ქვეყნების მოქალაქეები მათი ქვეყნის შიდა უსაფრთხოებას პრობლემებს უქმნიან.

„რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეებს, ჩვენ პრობლემა გვაქვს ორგანიზებულ დანაშაულთან დაკავშირებით. ვიცი, რომ ეს არ არის ქართველების ეროვნული მახასიათებელი, ასე არ ვიტყოდი, მაგრამ დღეს გარკვეული ორგანიზებული დანაშაულის ჯგუფები არსებობენ. ჩვენ უკვე ჩავატარეთ დეპორტაციის რამდენიმე ოპერაცია და ერთი წუთითაც არ დავყოვნდებით… ვინც დანაშაულს ჩაიდენს, ან დააპატიმრებენ, ან დაადეპორტებენ“, – თქვა ტუსკმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აშშ სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიულ სატრანზიტო დერეფანზე ექსკლუზიურ უფლებას მიიღებს – Reuters

Reuters – ვაშინგტონში მშვიდობის ჩარჩო-ხელშეკრულების ხელმოწერა იგეგმება

„ოცნებამ“ საფრანგეთში ელჩად ირაკლი ყურაშვილი დანიშნა

ევროკავშირი აგვისტოს ომის 17 წლისთავზე განცხადებას ავრცელებს

44 წლის კაცმა მეზობელი მოკლა, ადგილზე მისული პოლიციელები კი დაჭრა – შსს
პოლონეთი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებას განიხილავს
მორჩით სასამართლოსა და მოსამართლეზე პოლიტიკურ ზეწოლას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას – ჭიჭინაძე მდინარაძეს
“საქართველოს ხელისუფლებამ აღიარა სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ აგრესიის ფაქტი” – ზახაროვა
აფხაზეთში ძლიერმა წვიმამ და მეწყერმა სოფლები დატბორა
ნინო გალუსტაშვილმა ლომიძესა და ზასოხაშვილს 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა
რუბიო იმედოვნებს, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი “ისტორიულ” მშვიდობას დღეს გააფორმებენ
“ოცნების” მინისტრი, რომელიც 2008 წელს დიპლომატი იყო, ომის დაწყებაში იმდროინდელ ხელისუფლებას ადანაშაულებს