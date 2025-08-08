ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

რუბიო იმედოვნებს, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი “ისტორიულ” მშვიდობას დღეს გააფორმებენ

აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ იმედი გამოთქვა, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი 8 აგვისტოს მოაწერენ ხელს შეთანხმებას, რომელიც ორ ქვეყანას შორის მშვიდობის ხელშეკრულების დასაწყისი გახდება. „არმენპრესის“ ცნობით, ამის შესახებ მან განაცხადა EWTN ტელეარხთან ინტერვიუში.

„პრეზიდენტი  მშვიდობის ერთგულია. ასევე, იმის, რომ იყოს მშვიდობის პრეზიდენტი. როდესაც ინდოეთსა და პაკისტანს შორის კონფლიქტი დაიწყო, პირდაპირ ჩავერთეთ და პრეზიდენტმა შეძლო, მშვიდობისთვის მიეღწია. ახლახან კამბოჯისა და ტაილანდის შემთხვევა, აზერბაიჯანი და სომხეთი… იმედი მაქვს, ამ პარასკევს მოვაწერთ ხელს შეთანხმებას და იქ დავიწყებთ მშვიდობის ხელშეკრულებას. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა რუანდა: 30-წლიანი ომი, 7 მილიონი მსხვერპლი, ჩვენ შევძელით მათ აქ ჩამოყვანა, რათა მოეწერათ ხელი“, – განაცხადა რუბიომ.

მან ასევე დაამატა, რომ მშვიდობა მარადიული არ არის, საჭიროა მუშაობა და მისი შენარჩუნება.

ადრე აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკულმა მხარემ საკმაოდ ხანგრძლივად ითანამშრომლა სომხეთთან და აზერბაიჯანთან, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის „ისტორიული“ სამშვიდობო შეთანხმების დადება, რომელიც 8 აგვისტოს თეთრ სახლში შედგება.

 

    44 წლის კაცმა მეზობელი მოკლა, ადგილზე მისული პოლიციელები კი დაჭრა – შსს 08.08.2025
    პოლონეთი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებას განიხილავს 08.08.2025
    მორჩით სასამართლოსა და მოსამართლეზე პოლიტიკურ ზეწოლას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას – ჭიჭინაძე მდინარაძეს 08.08.2025
    “საქართველოს ხელისუფლებამ აღიარა სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ აგრესიის ფაქტი” – ზახაროვა 08.08.2025
    აფხაზეთში ძლიერმა წვიმამ და მეწყერმა სოფლები დატბორა 08.08.2025
    ნინო გალუსტაშვილმა ლომიძესა და ზასოხაშვილს 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა 08.08.2025
    “ოცნების” მინისტრი, რომელიც 2008 წელს დიპლომატი იყო, ომის დაწყებაში იმდროინდელ ხელისუფლებას ადანაშაულებს 08.08.2025
