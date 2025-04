“სანქციები კრემლის მიერ მხარდაჭერილ ოლიგარქ ივანიშვილს უნდა დავუწესოთ”, – ბრიტანელი პარლამენტარი

დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრის, ჯეიმს მაკკლირის თქმით, გაერთიანებულმა სამეფომ “კრემლის მიერ მხარდაჭერილი ოლიგარქი” ბიძინა ივანიშვილი უნდა დაასანქციროს.

ამით ის გამოეხმაურა ბრიტანეთის მიერ 10 აპრილს “ქართული ოცნების” ხელისუფლების 4 მაღალჩინოსნის დასანქცირებას.

„მიმდინარე კვირაში, ევროპის საბჭოში მე ვისაუბრე, საქართველოში დემოკრატიის მხარდამჭერი აქტივისტების მხარდასაჭერად, მკაცრი სანქციების დაწესების აუცილებლობაზე. მთავრობის გადაწყვეტილების ნახვა (მიღებულ სანქციებთან დაკავშირებით) ძალიან სასიამოვნოა, თუმცა ჩვენ კიდევ უფრო შორს უნდა წავიდეთ და სანქციები კრემლის მიერ მხარდაჭერილი ოლიგარქის, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ დავაწესოთ“, – დაწერა ჯეიმს მაკკლირმა X-ზე.

This week I spoke at the Council of Europe about the urgent need for strong sanctions to support pro-democracy campaigners in Georgia. So it is great to see this news from the govt. We still need to go further though and sanction Kremlin-backed oligarch Bidzina Ivanishvili. https://t.co/3N1SaNDTmK

— James MacCleary MP (@JamesMacCleary) April 12, 2025