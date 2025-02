“ეს ადგილი უსაფრთხოა?” – გერმანიის ელჩი თბილისის აეროპორტზე

გერმანიის ელჩი საქართველოში, პეტერ ფიშერი გამოეხმაურა საქართველოს მე-5 პრეზიდენტზე, სალომე ზურაბიშვილზე თავდასხმას და მას სოლიდარობა გამოუცხადა.

მან TAVairports-ს ჰკითხა, არის თუ არა თბილისის აეროპორტი უსაფრთხო. ამავე პოსტზე გერმანიის ელჩმა მონიშნა ამ სფეროში მომუშავე სხვა კომპანიები, მათ შორის ლუფტ ჰანსა, რომელიც აეროპორტში რეისებს ასრულებს.

“სოლიდარობას ვუცხადებ სალომე ზურაბიშვილს, რომელსაც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თავს დაესხნენ. ორ დღეში ორჯერ დაესხნენ მგზავრებს თავს მოფრენის დარბაზში. ეს ადგილი უსაფრთხოა? გექნებათ რეაგირება?”, – წერს ფიშერი.

Solidarity with @Zourabichvili_S, attacked @tbilisiairport 2day. 2nd attack on passengers in arrival hall in 2 days. @TAVairports: Is this place safe? Will there be consequences? Video of this disgrace here⬇️ @Transport_EU @lufthansa @UNWTO @MUC_Airport https://t.co/C6zRGvqsJC

— Peter Fischer (@Diplo_Peter) February 18, 2025