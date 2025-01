მკაცრად ვგმობთ ოპოზიციის ლიდერზე, გახარიაზე ფიზიკურ თავდასხმას – ესტონეთის საგარეო

ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეხმაურება პარტიის “საქართველოსთვის” ლიდერზე, ექსპრემიერ გიორგი გახარიაზე ფიზიკურ თავდასხმას. ისინი მოუწოდებენ “ქართულ ოცნებას”, შეწყვიტოს თავდასხმები ოპოზიციის ლიდერებსა და მშვიდობიან მოქალაქეებზე.

“ჩვენ მკაცრად ვგმობთ საქართველოს ოპოზიციის ლიდერზე, გიორგი გახარიაზე განხორციელებულ ფიზიკურ თავდასხმას გუშინ ღამით ბათუმში. მოვუწოდებთ “ქართულ ოცნებას”, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს თავდასხმები ოპოზიციისა და მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ. ესტონეთი განიხილავს დამატებით ნაბიჯებს ევროკავშირის დონეზე”, – ვკითხულობთ განცხადებაში.

We strongly condemn the physical attack against #Georgia‘s opposition leader @GakhariaGiorgi last night in Batumi.

We urge the Georgian Dream party to immediately end the attacks against the opposition and peaceful demonstrators. #Estonia will raise further steps on #EU level.

— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) January 15, 2025