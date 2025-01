მზია ამაღლობელს გამოეხმაურა ნობელიანტი, ვისი წიგნითაც ის დღეს პროცესზე მივიდა

ნობელის პრემიის მფლობელი ფილიპინელი ჟურნალისტი მარია რესა ნეტგაზეთი/ბათუმელების დამფუძნებლისა და დირექტორის, მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესს გამოეხმაურა.

მარია რესამ პლატფორმა X-ზე გააზიარა პოსტები, რომელსაც დართული აქვს მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესის ფოტოები, სადაც მან მარია რესას წიგნი – “როგორ დავამარცხოთ დიქტატორი” – მიიტანა.

„საპროტესტო აქციების 47 დღის შემდეგ… [ეს] წარმოუდგენელია #თავისუფლებასაქართველოს“, -წერს მარია რესა.

After 47 days of protests … would’ve been unimaginable #FreeGeorgia https://t.co/v085CWj31p

ამის შემდეგ მარია რესამ მზია ამაღლობელზე კიდევ ერთი პოსტი გააზიარა, რომელსაც თან დაურთო სტატიის ლინკი, სადაც მოთხრობილია ამბავი ნეტგაზეთი/ბათუმელების დამფუძნებლისა და დირექტორის დაკავების შესახებ.

More about Mzia Amglobeli, who runs 2 news groups https://t.co/Qef7EPleBZ after 47 days of protests https://t.co/ffQydRxSDo

— Maria Ressa (@mariaressa) January 14, 2025