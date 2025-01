EU გმობს ბათუმსა და თბილისში ჟურნალისტებისა და აქტივისტების დაპატიმრებას

საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის მთავარი პრეს-სპიკერი, ანიტა ჰიპერი აცხადებს, რომ ევროკავშირი გმობს ამ შაბათ-კვირას ბათუმსა და თბილისში მშვიდობიანი პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ განხორციელებულ რეპრესიებს, მათ შორის ჟურნალისტებისა და აქტივისტების დაპატიმრებას.

ამის შესახებ ის X-ზე წერს.

მისი თქმით, უსამართლოდ დაკავებულები უნდა გათავისუფლდნენ და ამ უკანონო ქმედებებში ჩართულმა თანამდებობის პირებმა პასუხი უნდა აგონ.

Georgia: The EU deplores the repression against peaceful protesters this weekend in Batumi and Tbilisi, including the arrests of journalists and activists.

Those unjustly detained must be released. There must be consequences for the officials involved in these illegal actions.

— Anitta Hipper (@ExtSpoxEU) January 13, 2025