ტყუილს, რომელსაც ავრცელებენ, მყარი საფუძველი არ აქვს – ესტონეთის საგარეო „ოცნების“ მთავრობაზე

ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეხმაურება იტალიის, რუმინეთისა და ესპანეთის მიერ „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი კობახიძის განცხადების უარყოფას.

როგორც ესტონეთის საგარეო აცხადებს, ამით მსოფლიომ და ქართველმა ხალხმა ნახა, რომ „ოცნების“ მთავრობის ტყუილს საფუძველი არ აქვს.

„ესტონეთი აფასებს, რომ ესპანეთმა, იტალიამ და რუმინეთმა აჩვენეს მსოფლიოს და, რაც მთავარია, ქართველ ხალხს, რომ ტყუილს, რომელსაც მათი მთავრობა ავრცელებს, მყარი საფუძველი არ აქვს.

ესტონეთი მხარს უჭერს დემოკრატიას საქართველოში“, – ნათქვამია ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

#Estonia appreciates @SpainMFA @MAERomania & @ItalyMFA_int for making a stand & showing the world, but most importantly, the #Georgian people, that the lies their government is spreading have no solid ground.

Estonia supports democracy in #Georgia 🇬🇪 pic.twitter.com/rNIYjKLsIk

— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) December 18, 2024