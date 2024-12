საქართველოს ელჩი ჩეხეთში გადადგა

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში თეა მაისურაძე გადადგა.

„დავწერე განცხადება ჩეხეთში საქართველოს ელჩის პოსტიდან გადადგომის შესახებ. დიდი პატივი იყო, მემსახურა ჩემი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებისთვის თითქმის ორი ათწლეულის განმავლობაში, ხელი შემეწყო მისი ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციისთვის, და დამეცვა მისი სუვერენიტეტი და ტერიტორიულ მთლიანობა. მე საქართველოს ევროპული მომავლის ერთგული ვრჩები“, — წერს მაისურაძე X-ზე.

I’ve submitted my resignation as Ambassador of 🇬🇪to🇨🇿

It was a great honor 2serve national interests of my country 4 nearly 2decades, fostering its European&Euro-Atlantic integration, while defending its sovereignty&territorial integrity

I remain committed 2Georgia’s🇪🇺Future!

— Tea Maisuradze 🇬🇪🇪🇺🇺🇦 (@MaisuradzeThea) December 2, 2024