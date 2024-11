გერმანიის ელჩი საქართველოში პეტერ ფიშერი აცხადებს, რომ საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკა შემაშფოთებელია და რამდენიმე მსხვილი სამხედრო პროექტის გაუქმება გამოიწვია.

ფიშერი X-ზე წერს ბუნდესვერის დაარსების დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე, რომელსაც საპატიო სტუმრის სტატუსით საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილემ, ბრიგადის გენერალი, ირაკლი ჭიჭინაძე მონაწილეობდა.

„ვამაყობ გერმანია-საქართველოს კარგი თანამშრომლობით თავდაცვის სფეროში და გერმანიის მხარდაჭერით საქართველოს თავდაცვის ძალებისადმი. სამწუხაროდ, საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკა გერმანიის შეშფოთებას იწვევს და საქართველოში რამდენიმე დიდი სამხედრო პროექტის გაუქმება გამოიწვია“, — წერს ელჩი.

Celebrating Founding Day of @bundeswehrInfo with Guest of Honor, Dy. Chief of Defence, BG Chichinadze. Proud of good 🇩🇪🇬🇪 defence co-op & 🇩🇪 support for GDF capabilities. Sadly, 🇬🇪 current policy is a concern for 🇩🇪 and has led to cancelation of some big military projects in 🇬🇪. pic.twitter.com/Pzxhh6peYI

