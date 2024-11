სალომე ზურაბიშვილი ტრამპს არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დონალდ ტრამპს აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს.

„გილოცავთ არჩევას, ბატონო პრეზიდენტო. ძლიერი ამერიკა — ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და 33 წლის მეგობარი — ახლა უფრო მეტად საჭიროა, ვიდრე ოდესმე, რათა მხარი დაუჭიროს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, რეგიონული უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გასაძლიერებლად და ჩვენი თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დასაცავად“, — წერს სალომე ზურაბიშვილი

X-ზე.

Congratulations on your election, Mr. President @realDonaldTrump

A strong 🇺🇸-our strategic partner and friend of 33 years -is needed now more than ever to support 🇬🇪’s Euro-Atlantic integration, bolster regional security and stability, and safeguard our freedom & independence

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 6, 2024