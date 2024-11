სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში EU-ს სპეციალური წარმომადგენელი საქმიანობას ოფიციალურად შეუდგა

მაგდალენა გრონო, რომელმაც სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში EU-ს სპეციალური წარმომადგენელი ტოივო კლაარი შეცვალა, საქმიანობას ოფიციალურად შეუდგა.

As announced earlier (https://t.co/XG8Mja3P2K), Magdalena Grono officially took over her duties as the new EU Special Representative for the South Caucasus and the crisis in Georgia on 1st November 2024. Here is her official X account.

