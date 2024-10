მაია სანდუ: უსამართლო ბრძოლაში სამართლიანად გავიმარჯვეთ

მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ ამბობს, რომ რეფერენდუმში ევროპულმა არჩევანმა გაიმარჯვა.

„მოლდოვის ხალხმა არჩევანი გააკეთა: ჩვენი ევროპული მომავალი ახლა კონსტიტუციით იქნება გამაგრებული. ჩვენ სამართლიანად ვიბრძოდით უსამართლო ბრძოლაში და გავიმარჯვეთ. მაგრამ ბრძოლა არ დასრულებულა. ჩვენ გავაგრძელებთ სწრაფვას მშვიდობის, კეთილდღეობისა და თავისუფალი მომავლის ასაშენებლად“, — წერს სანდუ X-ზე.

The people of Moldova have spoken: our EU future will now be anchored in the constitution. We fought fairly in an unfair fight—and we won.

But the fight isn’t over. We will keep pushing for peace, prosperity, and the freedom to build our own future.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) October 21, 2024