მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნები და EU-ში გაწევრიანების შესახებ რეფერენდუმი მიმდინარეობს

მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. პარალელურად, მოქალაქეებმა რეფერენდუმის გზით უნდა გადაწყვიტონ ჩაიწეროს თუ არა კონსტიტუციაში, რომ მოლდოვის საგარეო პოლიტიკის მიზანი ევროკავშირში გაწევრიანებაა.

გამოკითხვებით ლიდერობს, მოქმედი პრეზიდენტი მაია სანდუ. პრო-ევროპელი ლიდერი, რომლის პირობებშიც, ქვეყანამ ჯერ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიიღო, შემდეგ კი გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყო.

საარჩევნო კამპანიის ბოლო დღეს მან მოქალაქეებს მოუწოდა, არჩევნებზე დაადასტურონ, რომ მოლდოვის ადგილი ევროპულ ოჯახშია.

“კვირას, მოლდოველები შეიკრიბებიან ერთად და ამაყად, რათა დაადასტურონ მოლდოვის ღირსეული ადგილი ევროპულ ოჯახში”, – დაწერა სანდუმ სოციალურ ქსელში.

