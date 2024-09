მიხაელ როთი საქართველოში ვიზიტს გეგმავს

ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაელ როთი საქართველოსა და სომხეთში ვიზიტს გეგმავს.

„მოუთმენლად ველი შეხვედრებს მეგობრებთან, მოკავშირეებთან და თავდადებულ ევროპელებთან საქართველოსა და სომხეთში“, — წერს როთი X-ზე.

Let’s go East! #ontheRoth 🇪🇺 again.

Looking forward to meeting friends, allies and committed Europeans in Georgia 🇬🇪(September 16-18) and Armenia 🇦🇲 (September 18/19).

— Michael Roth – official 🇪🇺🇺🇦🇮🇱🇬🇪 (@MiRo_SPD) September 10, 2024