უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა.

ქართული ლეგიონის ინფორმაციით, მისი სახელია ვიქტორ კუპრიტიდი. მათივე თქმით, ის წარმოშობით აფხაზეთიდან იყო.

Unfortunately, Georgia have lost another brave warrior today – Viktor Kupritidi. He was a refuge from Abkhazia born in Sukhumi who fought for Ukraine and Georgia’s freedom. Please keep him in your hearts 🫀#rememberingViktorKupritidi pic.twitter.com/P0Ej1QGKlu

