სალომე ზურაბიშვილი: „არასდროს შევეჩვევით ოკუპაციას“

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის 16 წლისთავთან დაკავშირებით ერგნეთში ჩავიდა და 2008 წლის აგვისტოს მუზეუმს ესტუმრა.

„ეს ის მეხსიერებაა, რისი დაკარგვის უფლება არცერთ ჩვენგანს არ გვაქვს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ აქ ასეთი მუზეუმი გაკეთდა“, — განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.

მისი თქმით, ოკუპაცია არ არის მოცემულობა, როგორც ეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თქვა.

სალომე ზურაბიშვილი დაინტერესდა, ბოლოს როდის მიმართა კულტურის მინისტრმა იუნესკოს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ჩვენი ეკლესიების დასაცავად.

„რა კეთდება ამ მიმართულებით? რა კეთდება ქართული ენისთვის? რა კეთდება იმისთვის, რომ აქედან ტრანსპორტი დაინიშნოს? ეს ხომ არ არის ძნელი, ეს ხომ არ მოითხოვს რაღაც ისეთ ძალისხმევას, რაც არ შეგვიძლია?! სად არის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის მინისტრი, რა კეთდება ყოველდღიურად, რა სტრატეგია გვაქვს ჩვენ აქ იმისთვის, რომ გაძლიერდეს ეს რეგიონი?! კიდევ ერთი რამ, არ შეიძლება არ გაგახსენოთ ისიც, რომ ეს სოფელი მთლიანად აღდგენილია „უცხო აგენტების“ ფულით, მადლობა მათ!“ — განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.

აგვისტოს ომის 16 წლისთავს სალომე ზურაბიშვილი გამოეხმაურა X-ზეც:

„აგვისტო საქართველოს ისტორიის ტრაგიკულ მეხსიერებას ატარებს. 16 წელი რუსეთის ბოლო შემოსევიდან, ოკუპაცია დავიწყებული არ არის. ჩვენ არასდროს შევეჩვევით და ვერ მივიღებთ მას! საქართველო მტკიცედ დარჩება ევროპულ გზაზე და მტკიცედ დაუპირისპირდება დესტაბილიზაციის ნებისმიერ მცდელობას“, — დაწერა მან.

August carries the tragic memory for Georgia’s history. 16 years since the latest Russian invasion, occupation is not forgotten! We will never get used to it or accept it!

Georgia will firmly stay on its European path and stand resolute against any attempts at destabilization.

