„მიეცით საშუალება სადიგოვს, დატოვოს საქართველო“ — პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი საქართველოს მთავრობას

პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი (IPI) საქართველოს მთავრობას მიმართავს და მოითხოვს, რომ დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი, მედიაგამოცემა Azel.Tv-ის მთავარი რედაქტორი, აფგან სადიგოვი.

ამის შესახებ ინსტიტუტი X-ზე, თავის ოფიციალურ გვერდზე წერს.

„IPI Azel.Tv-ის მთავარი რედაქტორის, აფგან სადიგოვის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს საექსტრადიციო პატიმრობიდან. მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არ გადასცეს სადიგოვი აზერბაიჯანს და მისცეს მას საშუალება, რომ დატოვოს საქართველო“, — წერს პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი.

#Georgia: IPI demands the immediate release of https://t.co/6IiNIC2FuN's editor-in-chief, Afgan Sadygov, from extradition detention. We urge @GovernmentGeo and @MIAofGeorgia not to extradite Sadygov to Azerbaijan and to allow him to leave Georgia.https://t.co/jc5rfbHONC

