EU-ს ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-14 პაკეტზე შეთანხმდნენ

ევროკავშირის ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-14 პაკეტზე შეთანხმდნენ.

ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს ბელგიის თავმჯდომარეობა ავრცელებს.

„ევროკავშირის ელჩები ახლახან შეთანხმდნენ სანქციების ძლიერ და არსებით პაკეტზე უკრაინის წინააღმდეგ რუსული აგრესიის საპასუხოდ. ეს პაკეტი ახალ მიზანმიმართულ ზომებს ითვალისწინებს და ხარვეზების აღმოფხვრის შედეგად, მაქსიმალურად ზრდის არსებული სანქციების ზემოქმედების ხარისხს“, — წერს სოციალურ ქსელ „X“-ზე ევროკავშირის საბჭოს ბელგიის თავმჯდომარეობა.

🇪🇺 EU Ambassadors just agreed on a powerful and substantial 14th package of sanctions in reaction to the Russian aggression against Ukraine.

This package provides new targeted measures and maximises the impact of existing sanctions by closing loopholes.

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 20, 2024