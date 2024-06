„ჩვენ ერთად ვდგავართ, ერთად და სამუდამოდ“ – ზელენსკი ზურაბიშვილთან შეხვედრაზე

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი შვეიცარიაში, უკრაინის მშვიდობის სამიტის ფარგლებში, უკრაინის პრეზიდენტს, ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდა.

ზელენსკის ცნობით, პრეზიდენტებმა შეხვედრისას ორმხრივი თანამშრომლობა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები განიხილეს, რაც საქართველოსა და უკრაინის წინაშე დგას.

ამის შესახებ პრეზიდენტი ზელენსკი „X“- წერს.

“განვიხილეთ ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები, რაც ჩვენი ქვეყნების წინაშე არსებობს. პრეზიდენტ ზურაბიშვილს მივაწოდე ინფორმაცია რუსული საჰაერო ტერორის შესახებ უკრაინის ენერგო სექტორის წინააღმდეგ. ჩვენი ქვეყანა მნიშვნელოვან ძალისხმევას სწევს ენერგო წარმოების აღსადგენად.

მადლობას ვუხდი პრეზიდენტ ზურაბიშვილს მის მიერ გამოხატული მხარდაჭერისა და უკრაინის მშვიდობის სამიტზე მონაწილეობის გამო, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.

ჩვენ ერთად ვდგავართ. დარწმუნებული ვარ, დადგება დღე, როცა უკრაინა და საქართველო ევროკავშირის წევრები იქნებიან — ერთად და სამუდამოდ”, — წერს პრეზიდენტი ზელენსკი.

During the Global Peace Summit, I met with Georgia’s President @Zourabichvili_S.

We discussed bilateral cooperation and security challenges facing our countries. I informed President Zourabichvili about Russian air terror against Ukraine's energy sector. Our country is making… pic.twitter.com/oieIvVDvVY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2024