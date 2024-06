„გილოცავთ მნიშვნელოვან ეტაპს ევროინტეგრაციის გზაზე“ — სალომე ზურაბიშვილი უკრაინისა და მოლდოვის პრეზიდენტებს

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი უკრაინისა და მოლდოვის პრეზიდენტებს მიმართავს და ევროინტეგრაციის გზაზე მორიგი, მოლაპარაკებების ეტაპის დადგომას ულოცავს.

მისალოც ტექსტს სალომე ზურაბიშვილი „X“-ზე აქვეყნებს.

„უკრაინა და მოლდოვა, გილოცავთ ამ მნიშვნელოვანი ეტაპის დადგომას ევროინტეგრაციის გზაზე.

გულწრფელად ვულოცავ პრეზიდენტ ზელენსკისა და პრეზიდენტ სანდუს ამ მნიშვნელოვანი მიღწევის გამო.

დარწმუნებული ვარ, ევროპელი ქართველი ერი მალე შეუერთდება თქვენს რიგებს”, — წერს სალომე ზურაბიშვილი.

Congratulations to 🇺🇦 and 🇲🇩 on this milestone in your EU integration journey!

Sincere congratulations to President @ZelenskyyUa and President @sandumaiamd on this significant achievement

I am confident the European Georgian nation will join your ranks soon 🇪🇺🇬🇪🇺🇦🇲🇩 https://t.co/0pPzZBzsiM

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 15, 2024