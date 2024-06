ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში ტერეზა რიბეირო შემაშფოთებელს უწოდებს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების გადაწყვეტილებას ჟურნალისტების — ნინი ბალანჩივაძის, სოფო გოზალიშვილის, ნატა ქაჯაიას და მაკა ჩიხლაძისთვის აკრედიტაციის შეჩერების შესახებ.

„ეს გადაწყვეტილება აფერხებს საჯარო დებატებსა და კრიტიკულ კონტროლს, რაც აუცილებელია დემოკრატიული პროცესისთვის“, — წერს რიბეირო X-ზე.

The decision by #Georgia MPs to ban journalists Nini Balanchivadze @MtavariChannel, Sopho Gozalishvili @FormulaGe, Natalia Kajaia & Maka Chikhladze @TvPirveli from @Geoparliament is concerning. It hampers public debate & critical control that are essential to democratic process.

