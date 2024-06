საქართველოს ევროპული ამბიციებისთვის კიდევ ერთი წითელი დროშაა – როთი ჰომოფობიურ ცვლილებებზე

გერმანიის პარლამენტის (ბუნდესტაგის) საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის, მიხაელ როთის განცხადებით, „ქართული ოცნების“ მიერ ინიციირებული კანონპროექტი, რომელიც ლგბტ ადამიანებს უფლებებს უზღუდავს, ევროკავშირის გზაზე საქართველოსთვის კიდევ ერთი წითელი დროშაა.

ამის შესახებ გერმანელი პოლიტიკოსი სოციალურ ქსელ X-ზე წერს.

„უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონით“ კრიტიკულ სამოქალაქო საზოგადოებაზე თავდასხმის შემდეგ, საქართველო მთავრობა მიზანში იღებს სექსუალურ უმცირესობებს.

რუსული სტილის ზომები ლგბტ ადამიანების შესაზღუდად არის საქართველოს ევროკავშირის ამბიციებისთვის კიდევ ერთი წითელი დროშა. მმართველმა პარტიამ უნდა შეწყვიტოს საქართველოს მომავლის გამანადგურებელი ინიციატივები“, – წერს მიხაელ როთი.

After attacking critical civil society with the “foreign agent law” Georgian government targets sexual minorities. A Russian-style crackdown on LGBTI is another red flag for Georgia‘s EU ambitions. Ruling Party must stop initiatives to destroy 🇬🇪’s future. https://t.co/p406thxscI

— Michael Roth – official 🇪🇺🇺🇦🇮🇱🇬🇪 (@MiRo_SPD) June 4, 2024