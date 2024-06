ჩვენ სიძულვილის და ძალადობის მიმართ შეუწყნარებლები ვართ — შოლცი

გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლცის განცხადებით, სიძულვილისა და ძალადობის მიმართ შეუწყნარებლები იქნებიან. ამის შესახებ მან ბოლო დღეებში გერმანიაში პოლიტიკურად მოტივირებულ თავდასხმებზე საუბრისას განაცხადა.

ოლაფ შოლცის ეს განცხადება სოციალურ ქსელ X-ზე გააზიარა საქართველოში გერმანიის ელჩმა პიტერ ფიშერმა.

Chancellor Olaf Scholz today: “Politically motivated hostility and attacks are on the rise these days. We have no tolerance for hatred and violence. The majority of people are decent. Their voice must be unmistakably heard.”@Bundeskanzler

— Peter Fischer (@Diplo_Peter) June 2, 2024