ჩეხეთის ელჩი: პარტნიორი ქვეყნისთვის, რომელიც გეხმარება, „უცხოური ძალის” წოდება არამეგობრულად ჟღერს

ჩეხეთის ელჩი საქართველოში პეტრ კუბერნატი „ქართული ოცნების“ მიერ რუსული კანონის ხელახლა ინიციირებას სოციალურ ქსელ X-ში ეხმაურება.

ელჩი წერს, რომ როდესაც საუბარია პარტნიორი ქვეყნისგან მიღებულ დახმარებაზე, სიტყვა „უცხოური ძალა“ არამეგობრულად ჟღერს:

„სიტყვა „უცხოური ძალა“ კანონპროექტში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ნამდვილად არ ჟღერს მეგობრულად იმის გათვალისწინებით, რომ ეს დახმარებაა პარტნიორი ქვეყნისგან“, — წერს სოციალურ ქსელ X-ში ჩეხეთის ელჩი საქართველოში პეტრ კუბერნატი.

The word “Foreign power” in the draft law on Transparency of Foreign Influence really doesn’t sound very friendly considering that this is aid from a partner country! https://t.co/mEJlroV71v

