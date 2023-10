ისრაელის არგუმენტები, რატომაც საავადმყოფოს აფეთქებაზე პასუხისმგებელია „ისლამური ჯიჰადი“

ისრაელის თავდაცვის ძალების (IDF) განცხადებით, მათ აქვთ მტკიცებულებები, რომ ღაზის სექტორში, ალ აჰლის საავადმყოფოს აფეთქებაზე პასუხისმგებელია პალესტინის „ისლამური ჯიჰადის“ (PiJ) დაჯგუფება.

IDF-ის ცნობით, „ჰამასმა“ ისრაელის მიმართულებით რაკეტების ნაკადი გაისროლა სამშაბათს, ადგილობრივი დროით 18:15 საათზე — საავადმყოფოს აფეთქებამდე. 18:59 საათზე კი დაახლოებით 10 რაკეტისგან შემდგარი ბარჟა PiJ-მ გაისროლა ახლომდებარე სასაფლაოდან. ამავე დროს გავრცელდა ინფორმაცია ღაზის საავადმყოფოში აფეთქების შესახებ.

ისრაელის თავდაცვის ძალების სპიკერმა დანიელ ჰაგარიმ დაასახელა რამდენიმე ფაქტორი იმის დასტურად, რომ ეს იყო „ისლამური ჯიჰადის“ რაკეტა. მისი თქმით:

ისრაელის თავდაცვის ძალებმა გამოაქვეყნეს აუდიოჩანაწერი, რომელიც, მათი მტკიცებით, „ჰამასის“ ოპერატორებს შორის შედგა საავადმყოფოს აფეთქების შემდეგ, რომელშიც საუბარია, რომ დიდი ალბათობით ეს იყო ისლამური ჯიჰადის მიერ სასაფლაოდან გაშვებული რაკეტა.

Attached is a recording of a conversation between Hamas operatives regarding the Islamic Jihad failed rocket launch on the hospital on October 17, 2023: pic.twitter.com/mjsBPerDMe

— דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 18, 2023