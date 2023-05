“მორიგი რუსული პროვოკაცია!” — პრეზიდენტი სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე

საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი რუსეთის პროვოკაციად აფასებს ვლადიმერ პუტინის მიერ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელ Twitter-ზე დღეს, 10 მაისს დაწერა.

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its agression on Ukraine and occupies our territory!

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 10, 2023