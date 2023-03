ირანელებმა ტრადიციული დღესასწაული პროტესტისთვის გამოიყენეს

ირანელებმა ტრადიციული დღესასწაული ხელისუფლების საწინააღმდეგო პროტესტისთვის გამოიყენეს. ქუჩაში გამოსული მოქალაქეები საპროტესტო სლოგანებს სკანდირებდნენ, ზოგიერთმა ქალმა კი დაწვა თავსაბურავი, რომლის ტარებაც კანონითაა სავალდებულო.

დღესასწაული ჩაჰარშანბე სური (მიახლოებითი თარგმანი: “ალისფერი ოთხშაბათი”), რომელიც ცეცხლთაყვანისმცემლობიდან მომდინარეობს, სპარსულ ახალ წელთანაა დაკავშირებული. ახალი წელი ირანელებმა მომდევნო კვირაში უნდა აღნიშნონ.

ჩაჰარშანბე სურის ფარგლებში, ადამიანები ღია სივრცეებში კოცონს ანთებენ, ზემოდან ახტებიან და სურვილებს ჩაუთქვამენ მომდევნო წელიწადს.

ვიდეოების მიხედვით, მიმდინარე კვირაში, განსაკუთრებით 14 მარტის ღამით, მოქალაქეთა ჯგუფებმა სხვადასხვა ფორმით გამოხატეს პროტესტი თეირანში, ქარაჯში, გორგანში, რაშთსა და სხვა ქალაქებში.

კადრების თანახმად, თეირანში ქალებმა ცეცხლზე დაწვეს სავალდებულო თავსაბურავები. აღნიშნული საპროტესტო აქტი გასული წლის სექტემბერში ირანში დაწყებული ანტისამთავრობო დემონსტრაციების სიმბოლოდ იქცა.

კიდევ ერთ ვიდეოში, აქტივისტების ცნობით, ჩანან მოქალაქეები, რომლებიც ასაფეთქებლებს ესვრიან უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლებს, სხვა კადრები კი ასახავს ირანის სულიერი ლიდერის, ალი ხამენეის პორტრეტის დაწვას, რა დროსაც ადამიანები სკანდირებენ: “თავისუფლება! თავისუფლება! თავისუფლება!”

March 14, 2023, Tehran.

Homemade grenades thrown at the motorcycles of the forces of the Islamic Republic.pic.twitter.com/EI4eO0hzlx

— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) March 14, 2023